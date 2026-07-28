Gamta „davė vaizdų“: lyg sninga, nieko sau

Be lietaus su perkūnija Lietuvos šiaurės rytuose šiandien pasitaikė ir smulkios krušos.
„Pila kaip iš kibiro, vėjas nežmoniškas, lyja ledukais“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė Pasvalio rajone, Krinčine, gyvenanti moteris.
Krinčinas
Panašiais vaizdais dalijosi ne vienas miestelio gyventojas.
Krinčinas
Gamta „davė vaizdų“ ir Biržuose. Kai kuriems gyventojams kruša priminė sniegą.
„Lyg sninga, nieko sau“, – stebėjosi moteris.
Biržai
Tuo tarpu Rokiškio gyventojai mieste stebėjo stiprią liūtį ir perkūniją.
Antradienį pučia gaivus ir gūsingas vakarų vėjas, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt). Vietomis (daugiausia rytiniuose ir pietvakariniuose rajonuose) susiformavę trumpo lietaus židiniai, perkūnija. Trečiadienis bus maždaug 3–4 laipsniais šiltesnis, vietomis trumpai palis (didesnė lietaus tikimybė bus vakariniuose rajonuose). Ketvirtadienis – dar šiltesnis, lietaus jau neturėtų būti.
Ateinančios dienos bus sausesnės ir šiltesnės. Penktadienį, šeštadienį dalyje šalies bus netgi karšta – per 30 °C.
Trečiadienio dieną kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus, perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, silpnas, dieną pietryčių, pietų, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 27–32, Kuršių nerijoje 24–26 laipsniai šilumos.
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