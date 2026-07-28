Kokius orus Lietuvai atneš rugpjūtis?

Per šalį pirmadienį keliavęs audringas ir darganotas ciklonas Floora atnešė lietų, perkūniją ir vėjo gūsius. Nors šis ciklonas pasitraukė į šiaurės rytus, antradienį mes dar esame ciklonų sistemos, esančios virš Skandinavijos, pietinėje dalyje, pažymėjo E. Latvėnaitė.
Vis dėlto nuo trečiadienio iš pietų, pietvakarių su sausesniais ramesniais orais link Lietuvos kelsis anticiklonas, o su juo vis šiltesnis oras iš pietų, pietvakarių plūs.
„Bus vis šilčiau, o savaitės pabaigoje, ypač penktadienį ir gerokai šilčiau. Su didesne šiluma savaitės pabaigoje galime vėl trumpo lietaus ar liūčių su perkūnija sulaukti, pagal dabartinius duomenis, labiausiai tikėtina šeštadienį. Sekmadienį ir pirmadienio naktį šiaurinius, šiaurės rytinius rajonus kiek vėsesnis oras pasieks, bet bus vis dar vasariškai šilta, o nuo pirmadienio dienos dar šilčiau“, – skelbė E. Latvėnaitė.
Sinoptikė pateikė artimiausių dienų orų prognozę:
Trečiadienį, liepos 29-osios naktį, be lietaus, dieną kai kur palis. Vėjas vakarų 7–12 m/s. Naktį 9–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 21–25°C, vėsiausia pajūryje 18–20°C.
Ketvirtadienį, liepos 30 d., be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 11–16°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia pajūryje, dieną 23–26°C.
Penktadienį, liepos 31-osios naktį, be lietaus, įdienojus kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas pietinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 26–30°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 1 d., protarpiais su perkūnija palis, naktį daugiausia šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s, pajūryje 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–20 m/s. Naktį 15–19°C, dieną 21–25°C, pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose 26-28°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 2 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 11–16°C, vėsiausia šiauriniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 24–26°C, šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose 20–23°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 3-osios naktį, be lietaus, įdienojus trumpai, kai kur gausiai ir su perkūnija palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 15–17°C, šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose 10–14°C, dieną 25–29°C.
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