Lietuvą pasieks tikra kaitra: kai kur oras įkais net iki 32 laipsnių

Trečiadienį dar kai kur trumpai palis
Šiandien trumpi lietūs numatomi tik vietomis, daugiausia vakariniuose šalies rajonuose. Pūs vakarų, pietvakarių krypties 7–12 m/s vėjas.
Dieną oras sušils iki 18–23 laipsnių, o kai kur temperatūra gali pakilti ir iki 25 laipsnių.
Ketvirtadienį – vasariška ramybė
Ketvirtadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį kai kur gali susiformuoti rūkas, o vėjas bus silpnas.
Naktį temperatūra sieks 11–16 laipsnių šilumos, o dieną daugelyje vietovių oras sušils iki 23–28 laipsnių.
Penktadienį – iki 32 laipsnių ir perkūnijos
Penktadienį Lietuvą pasieks dar didesnė šiluma. Dieną daugelyje rajonų prognozuojamas trumpas lietus ir perkūnija.
Naktį pūs silpnas pietryčių vėjas, o dieną jis sustiprės iki 6–11 m/s. Vakariniuose rajonuose vėjo kryptis keisis į šiaurės vakarų, o per perkūniją gūsiai vietomis sieks 15–20 m/s.
Naktį temperatūra svyruos tarp 12 ir 17 laipsnių, dieną oras įkais iki 27–32 laipsnių. Kiek gaiviau bus tik Kuršių nerijoje, kur prognozuojama 24–26 laipsnių šiluma.
Vandens telkiniai tinkami maudynėms
Hidrologų duomenimis, daugumoje šalies upių vandens lygis ir toliau pamažu krenta.
Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 12–23 laipsnius, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, o Baltijos jūroje – 18–20 laipsnių šilumos.
Kadangi komfortiška maudynių temperatūra laikoma nuo 18 laipsnių, dauguma ežerų, Kuršių marios ir Baltijos jūra jau yra tinkami maudynėms.
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