Per Lietuvą praslinkusi audra apgadino Kernavės archeologinę vietovę

Kaip penktadienį pranešė Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, teritorijoje gausu išvartytų medžių, nulaužtų jų viršūnių ir išlūžusių šakų.
Anot jos, audros padarinius jau šalina direkcijos Ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentais.
Direkcija lankytojus ragina būti atsargius, nevaikščioti po medžiais ir laikytis saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų.
Kernavės archeologinė vietovė – unikalus teritorinis archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004 metais įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą.
BNS rašė, jog per Lietuvą ketvirtadienio vakarą ir naktį praslinkus audrai, ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius.
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