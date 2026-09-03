 Lietuvoje – lietingos dienos

Lietuvoje – lietingos dienos

2026-09-03 06:51 diena.lt inf.

Lietingi orai iš Lietuvos artimiausiomis dienomis nesitrauks.

<span>Lietuvoje – lietingos dienos</span>
Lietuvoje – lietingos dienos / P. Adamovič / BNS nuotr.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.

Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 2 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kilimas, iki 9–19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Aunuvoje ties Aunuvėnais – iki 65 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais – iki 37 cm. Žymesnis kritimas, iki 18 cm, stebimas Ventoje ties Papile.

Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma didesnė nei 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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