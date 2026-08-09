Meteorologai įspėja apie orų permainas: Lietuvą pasieks lietus ir perkūnija

Sekmadienį – ramu ir sausa
Sekmadienį lietaus Lietuvoje nenumatoma. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas, kurio greitis sieks 3–8 m/s.
Diena bus gana šilta – aukščiausia oro temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos.
Pirmadienį kai kur grįš lietus ir perkūnija
Naujos savaitės pradžioje orai pradės keistis. Pirmadienio naktis dar turėtų būti sausa, o temperatūra nukris iki 11–16 laipsnių šilumos.
Dieną vietomis Vakarų Lietuvoje jau numatomas trumpas lietus, kai kur gali nugriaudėti perkūnija. Daugiausia pūs pietų krypties vėjas. Naktį jo greitis sieks 4–9 m/s, dieną sustiprės iki 7–12 m/s.
Nepaisant pasirodysiančių lietaus debesų, pirmadienis bus šiltesnis už sekmadienį. Dieną oras įšils iki 24–29 laipsnių.
Antradienį – ryškesnės permainos
Antradienį permainingi orai apims jau didesnę Lietuvos dalį. Daug kur trumpai palis, kai kur lietų lydės perkūnija.
Stiprės ir vėjas. Naktį jis pūs iš pietvakarių ir vakarų, o dieną – iš vakarų ir šiaurės vakarų, 7–12 m/s greičiu. Dienos metu kai kur vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 15–18 m/s.
Po šilto pirmadienio sulauksime ir gana ryškaus temperatūros kritimo. Antradienio naktį termometrai rodys 12–17 laipsnių, o dieną temperatūra tesieks 18–23 laipsnius šilumos. Taigi kai kur per parą dienos temperatūra gali nukristi maždaug 6–10 laipsnių.
Vanduo išlieka šiltas
Hidrologinė situacija šalyje išlieka gana stabili. Rugpjūčio 7 dieną daugelyje vandens telkinių fiksuotas vandens lygio kritimas – kai kur jis siekė iki 19 cm per parą. Ryškesnis, iki 16 cm siekiantis kilimas, stebėtas Šventosios upėje ties Šventąja. Artimiausiu metu numatomi tolesni vandens lygio svyravimai, tačiau daugiausia jis turėtų kristi.
Vandens temperatūra Lietuvos upėse siekia 14–25, ežeruose – 20–26 laipsnius. Kuršių mariose vanduo įšilęs iki 21–22, o Baltijos jūroje – iki 20–21 laipsnio.
Kadangi maudynėms komfortiška laikoma ne žemesnė nei 18 laipsnių vandens temperatūra, daugelyje ežerų, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje sąlygos maudytis išlieka palankios.
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