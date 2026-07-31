 Meteorologai perspėja: po alinančios kaitros kai kur smogs kruša ir perkūnija

Meteorologai perspėja: po alinančios kaitros kai kur smogs kruša ir perkūnija

2026-07-31 06:43
Brigita Juodelytė

Penktadienį Lietuvą pasieks viena karščiausių šios vasaros dienų – kai kur termometrų stulpeliai pakils net iki 33 laipsnių. Vis dėlto meteorologai perspėja, kad antroje dienos pusėje dalyje šalies orai taps neramūs – numatomi trumpi lietūs, perkūnija, o kai kur gali iškristi ir kruša.

<span>Meteorologai perspėja: po alinančios kaitros kai kur smogs kruša ir perkūnija</span>
Meteorologai perspėja: po alinančios kaitros kai kur smogs kruša ir perkūnija / E. Čičiurkaitės/ BNS nuotr.

Karščiausia bus rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje

Antroje penktadienio dienos pusėje vietomis praslinks trumpi lietūs su perkūnija. Kai kur gali iškristi kruša.

Pūs pietryčių ir pietų krypties 6–11 m/s vėjas. Vakarų Lietuvoje jis palaipsniui pasisuks iš vakarų ir šiaurės vakarų. Per perkūniją vėjo gūsiai vietomis sieks 15–20 m/s.

Aukščiausia oro temperatūra pakils iki 28–33 laipsnių šilumos, o vakariniame šalies pakraštyje bus kiek gaiviau – 24–27 laipsniai.

Savaitgalį orai taps permainingesni

Šeštadienio naktį lietus numatomas tik vietomis, tačiau dieną trumpi lietūs apims daugelį šalies rajonų. Kai kur jie bus smarkūs, vietomis griaudės perkūnija.

Vėjas bus besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, o per perkūniją kai kur sustiprės iki 15–17 m/s.

Naktį temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių, dieną oras sušils iki 23–28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau – apie 20–22 laipsnius.

Sekmadienį orai išliks vasariški, tačiau nebe tokie karšti. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Dieną daugelyje vietovių bus sausa.

Pūs vakarų ir šiaurės vakarų vėjas – naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Oro temperatūra naktį sieks 13–18, o dieną – 21–26 laipsnius šilumos.

Vandens temperatūra išlieka tinkama maudynėms

Hidrologų duomenimis, daugumoje šalies upių ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Ryškiausiai vanduo per parą nuslūgo Šventojoje ties Šventąja – iki 12 cm, o Minijoje ties Priekule – iki 11 cm. Tuo metu Nemune ties Lampėdžiais vandens lygis pakilo 35 cm.

Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 9–22 laipsnius, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 18–19, o Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos. Tokia temperatūra jau laikoma komfortiška maudynėms.

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