Mokslo ir žinių šventė – su smarkiu lietumi ir perkūnija

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 31 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Tenenyje ties Miestaliais – iki 40 cm ir Nemunėlyje ties Tabokine – iki 30 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais.
Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris.
Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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