Orai: lietus trauksis iš Lietuvos

Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 11 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 18 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 23 cm, stebimas Ventoje ties Papile. Žymenis kilimas, iki 26 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 19–23, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
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