 Orai: lietus trauksis iš Lietuvos

Orai: lietus trauksis iš Lietuvos

2026-08-12 06:28 diena.lt inf.

Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–23 laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Orai: lietus trauksis iš Lietuvos</span>
Orai: lietus trauksis iš Lietuvos / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 11 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 18 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 23 cm, stebimas Ventoje ties Papile. Žymenis kilimas, iki 26 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 19–23, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. 

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