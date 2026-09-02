Orai Lietuvoje: skėčio vis dar prireiks

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 1 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Ventoje ties Leckava – iki 31 cm, Mūšoje ties Žilpamūšiu – iki 25 cm ir Mūšoje ties Ustukiais – iki 21 cm.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 17–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma didesnė nei 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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