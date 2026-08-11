 Orai: vasarišką šilumą lydės lietus, perkūnija ir kruša

Orai: vasarišką šilumą lydės lietus, perkūnija ir kruša

2026-08-11 06:26 diena.lt inf.

Antradienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Orai: vasarišką šilumą lydės lietus, perkūnija ir kruša</span>
Orai: vasarišką šilumą lydės lietus, perkūnija ir kruša / P. Peleckio / BNS nuotr.

Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 10 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas, iki 23 cm per parą, stebimas Ventoje ties Papile. Žymenis kilimas, iki 19 cm, Širvintoje ties Liukonimis. Numatomas tolesnis vandens kritimas.

Vandens temperatūra upėse 11–23, ežeruose – 19–22, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 19–20 laipsnis šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. 

Šiame straipsnyje:
Orai
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