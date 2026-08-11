Orai: vasarišką šilumą lydės lietus, perkūnija ir kruša

Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 10 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas, iki 23 cm per parą, stebimas Ventoje ties Papile. Žymenis kilimas, iki 19 cm, Širvintoje ties Liukonimis. Numatomas tolesnis vandens kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–23, ežeruose – 19–22, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 19–20 laipsnis šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
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