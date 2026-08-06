Pasitinkant audrą – meteorologo perspėjimas: gali formuotis viesulai

Anot meteorologo, naujausiais ESSL (Europos pavojingų audrų laboratorijos) skaičiavimų rezultatų duomenimis, didžiausia perkūnijų ir krušos tikimybė bus pietiniame ir pietrytiniame šalies pakraštyje. O pagrindinis pavojaus laikotarpis – šiandienos vakaras.
„Yra visos sąlygos susiformuoti pavojingai vasaros audrai (pvz., aukštas CAPE rodiklis). Vienas orų modelis netgi rodo palankias sąlygas viesulams formuotis (vėlgi didžiausia rizika – pietuose). Nežiūrint to, gali nutikti taip, jog didžioji dalis pavojingo veiksmo teks kaimyninei valstybei. Ne kartą taip yra buvę. Vis tik pavojingų reiškinių rizika Lietuvai reali, todėl tos žinutės ir buvo išsiųstos“, – aiškino G. Valaika.
Primename, kad priešpiet gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti pranešimai.
„Šiandien popiet prognozuojama smarki audra, stiprus vėjas, kruša. Gali virsti medžiai, dingti elektra. Būkite atsargūs“, – buvo rašoma perspėjime.
Kaip skelbė meteo.lt, šiandien antroje dienos pusėje (15–21 val.) Pietų Lietuvoje vietomis numatoma labai smarki audra: perkūnija, smarkus lietus, škvalas 15–20 m/s, kai kur iki 25 m/s, kruša.
Kaune, Vilniuje, Alytaus ir Marijampolės apskrityse paskelbtas oranžinis perspėjimas – čia prognozuojama labai smarki audra.
Hidrometeorologijos tarnyba taip pat pažymėjo, kad prognozė dar gali keistis, nes vasaros perkūnijų prognozavimas – labai sudėtingas procesas.
„Situaciją toliau stebėsime ir atnaujinsime pagal naujausius duomenis“, – anksčiau skelbė meteo.lt.
Specialistai rekomenduoja sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių.
„Būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, žaibolaidžių ar metalinių bokštų, venkite atvirų vietų, nebūkite šalia vandens telkinių arba juose. Jei audra užklupo vairuojant, tą darykite ypač susikaupę, laikykite abi rankas ant vairo ir keiskite automobilio greitį, atsižvelgę į vyraujančias orų sąlygas kelyje“, – patarė meteorologai.
Taip pat rekomenduojama atidžiai sekti informaciją ir vykdyti atsakingų institucijų nurodymus.
(be temos)