Paskutinė vasaros diena – maloniai šilta: kokie orai lauks rudenį?

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių, 5–10 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 28 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio mažėjimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Priekule – iki 91 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais – iki 79 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais ir Kražantėje ties Pluskiais.
Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris.
Vandens temperatūra upėse 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17–19, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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