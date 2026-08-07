Po audringų orų – naujausia prognozė: ateinančios dienos bus kitokios

Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, penktadienį dieną bus vėsiau, visoje Lietuvoje pūs kiek stipresnis vakaris vėjas.
„Savaitgalį su sausesniais ir ramiais orais mus pasieks anticiklonas, sudėtingu vardu Quiriakus, vėsesnis oras iš šiaurės vis dar brausis, tad naktys bus vėsokos, dienomis irgi labai nekaisim“, – skelbė sinoptikė.
Gerokai šiltesnis turėtų būti pirmadienis, bet šiluma neužsibus.
Antradienį per Skandinaviją prasibraus drėgnesnio ciklono slėnis, tad turėtų gerokai palaistyti, vėl atvės. Nors nuo trečiadienio lietaus bus nedaug, bet didesnės šilumos, pagal dabartinius duomenis iki kito savaitgalio, nesulauksime, pažymėjo E. Latvėnaitė.
Sinoptikė pateikė artimiausių dienų orų prognozę.
Penktadienį, rugpjūčio 7 d., vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Šeštadienį, rugpjūčio 8-osios naktį, be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio keliolika lašų iškristi, daugiausia šiaurinėje Lietuvos pusėje. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 10–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 19–24°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, rugpjūčio 9 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 20–25°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 10-osios naktį, be lietaus, įdienojus, pradedant vakariniais rajonais protarpiais palis, daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 12–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 25–28°C, pajūryje 22–24°C.
Antradienį, rugpjūčio 11-osios naktį, lis gausokai ir su perkūnija, dieną protarpiais kai kur palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, nakties pradžioje per perkūniją, dieną pastovūs gūsiai 15 m/s. Naktį 14–16°C, pajūryje iki 18°C, dieną 18–22°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 12 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 9–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 13 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 19–23°C.
(be temos)