Po karščių – permainos: atskleidė, kokių orų laukti

Penktadienis Lietuvoje – karštas ir saulėtas. Tautiečiai socialiniuos tinkluose dalijosi termometrų stulpelių nuotraukomis, daug kur temperatūra perkopė 30°C.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt) buvo įspėjusi apie pavojingą meteorologinį reiškinį – labai aukštą temperatūrą. Tiesa, karštis aplenkė pajūrio regioną ir Utenos apskritį.
Tuo tarpu šeštadienį orai išliks šilti, tik bus lietingi, kai kur ir audringi.
Kaip skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, rytoj iš pietvakarių Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, vardu Gudru.
„Pradžioje su konverguojančių oro srautų, vėliau su šaltuoju atmosferos frontu keliaus per Lietuvą. Tad jau gerokai ir triukšmingai beveik visus palaistys, krušos tikimybė bus dar didesnė, ypač pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Nors vakariniuose rajonuose jau kiek atvės, didesnėje Lietuvos dalyje bus dar labai šilta“, – pažymėjo E. Latvėnaitė.
Sekmadienio naktį lis, griaudės perkūnija, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. O sekmadienio diena ir pirmadienis bus sausesni, bet jau šiek tiek vėsesni.
Nuo antradienio sulauksime dar vienos, vėl didesnės šilumos bangos, kartais gausokai ir su perkūnija, kai kur trankiau, palis.
Pagal dabartinius duomenis, kitos savaitės pabaiga – vėsesnė, kartais su stipresniais vėjais.
Sinoptikė E. Latvėnaitė pateikė artimiausių dienų orų prognozę.
Šeštadienį, rugpjūčio 1-osios naktį, be ženklesnio lietaus, kai kur rūkai nusidrieks, rytą lietus su perkūnija pasieks vakarinę, pietvakarinę Lietuvą, dieną gausokai, su perkūnija lis daug kur, popietę smarkiau ir su trankesne perkūnija lis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, čia vėl gali kai kur krušos ledėkai kristi. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Naktį 14–18°C, dieną 20–24°C, pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose 25–29°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 2-osios naktį, su perkūnija lis rytiniuose rajonuose, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 16–19° vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 13–15°C, dieną 21–25°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 3 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–17°C, dieną 21–25°C.
Antradienį, rugpjūčio 4-osios naktį, be lietaus, dieną trumpai, su perkūnija kai kur palis, gausiau popietę ir su smarkesne perkūnija. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytų, pietryčių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s. Naktį 11–16°C, dieną 24–29°C, o pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau iki 30–31°C vėl įkais.
Trečiadienį, rugpjūčio 5 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, pietryčių 6–11 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 17–20°C, dieną 25–30°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose iki 32°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose 21–24°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 6-osios naktį, be ženklesnio lietaus, įdienojus vėl trumpai, su perkūnija palis, vėl daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–19°C, dieną 21–26°C, pajūryje 18–20°C.
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