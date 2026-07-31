Po perspėjimo apie neramius orus – žinia iš meteorologo: situacija sunkiai prognozuojama

Meteo.lt duomenimis, penktadienį žadamas lietūs ir perkūnija. Galima ir kruša. Vėjas pietryčių, pietų, Vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 28–33, vakariniame šalies pakraštyje 24–27 laipsniai.
Pavojingi meteorologiniai reiškiniai, tai yra, labai aukšta temperatūra ir perkūnija, numatomi Telšių, Šiaulių, Tauragės, Kauno ir Marijampolės apskrityse. Tuo tarpu Vilniaus, Panevėžio ir Alytaus apylinkėse vyraus labai aukšta temperatūra. Karštis ir perkūnija Uteną ir Klaipėdą turėtų aplenkti.
Meteorologo G. Valaikos teigimu, sunku pasakyti, kur ir kada iškris lietūs.
„Šiandien vakare gali per labai trumpą laikotarpį išdygti kamuoliniai lietaus debesys. Kur ir kada – labai sunku pasakyti. Joks orų modelis (ar programėlė) jums to neparodys. Situacija sunkiai prognozuojama. Izoliuoti židiniai būna išdygsta vos per 30–60 minučių. Vėliau jų skaičiui daugėjant gali apsijungti į vieną masyvą.
ESSL (Europos pavojingų audrų laboratorijos) žemėlapis rodo, kad šiandien tarp 18–21 val. galima perkūnijų ir krušos tikimybė. Didžiausia tikimybė – toje tamsiai mėlynoje teritorijoje, apibrauktoje baltais taškeliais. Belieka stebėti radarų žemėlapius“, – informavo G. Valaika.
Hidrometeorologijos tarnyba specialistai dėl aukštos temperatūros rekomenduoja riboti buvimo karštyje trukmę, gerti daug vandens. Taip pat nepalikti vaikų ir gyvūnų automobilyje su uždarytais langais.
Žaibuojant patariama likti patalpoje, ištraukti buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudoti kištukiniais lizdais.
„Jei esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite. Būkite pasirengę galimiems elektros tiekimo sutrikimams. Jei esate išvykę automobiliu, užsidarykite langus ir likite jame“, – priminė meteorologai.
Artimiausių dienų orų prognozė
Meteo.lt duomenimis, šeštadienio naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28, vakariniuose rajonuose vietomis 20–22 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Pirmadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje 15–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
(be temos)
(be temos)