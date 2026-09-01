Šalį jau skalauja lietus: skelbia, kur keliauja neramūs orai

Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), remiantis 9.50 val. duomenimis, aktyviausi lietaus su perkūnija debesys slenka Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse.
Pasak meteorologų, artimiausiomis valandomis šie lietaus masyvai keliaus šiaurės rytų kryptimi. Aktyvesni jie išliks vakarinėje šalies pusėje, minėtose apskrityse, taip pat pasieks ir Šiaulių apskritį. Griaudės perkūnija, vietomis numatomas smarkus lietus, ir trumpalaikiai vėjo sustiprėjimai.
„Smarkiai lyjant eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindymų“, – pažymėjo meteo.lt.
Savo ruožtu tautiečiai jau dalijasi neramių orų vaizdais.
Tauragė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Telšiai / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Klaipėdos apskrityje, Darbėnuose, vietos gyventojai pavyko užfiksuoti žaibo išlydį.
Darbėnai / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Pavojingi meteorologiniai reiškiniai – lietus, perkūnija ir smarkus vėjas – užklups Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno, VIlniaus ir Alytaus apskritis. O Pietryčių Baltijoje, Kuršių mariose vėjo gūsiai sieks 15 m/s.
Šiandien vietomis palis smarkiai, kai kur vėjo gūsiai gali siekti iki 15–20 m/s. Vietomis galima ir kruša, anot meteorologo Gyčio Valaikos, didesnė jos tikimybė Pietų Lietuvoje, bet ir kitur gali pasitaikyti.
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