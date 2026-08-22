Šalyje – audringi orai: įspėjo, kur bus intensyviausia

Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), šeštadienio dieną numatomas lietus. Vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus. Čia per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos – maždaug iki 40–70 mm.
Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 18–23 m/s, daug kur gūsiai 24–27 m/s, vietomis 28–30 m/s. Temperatūra Vakarų Lietuvoje 15–20, Rytų – 21–26 laipsniai šilumos.
Audringesni orai Lietuvą pasiekti turėtų antroje dienos pusėje.
Ryte gyventojai į mobiliuosius telefonus gavo ir įspėjamuosius pranešimus.
„Rugpjūčio 22 dieną numatomas labai stiprus vėjas, smarkus lietus. Gali virsti medžiai, sutrikti elektros tiekimas“, – rašoma žinutėje.
Meteorologai patarė:
Sandariai uždarykite langus ir duris. Surinkite lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikite automobilio prie aukštų medžių. Būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų;
Patikrinkite ir išvalykite lietaus nutekamuosius vamzdžius, kitas turimas lietaus surinkimo sistemas – vandeniui pratekėti gali trukdyti lapų, medžių šakų ar šiukšlių sankaupos;
Prieš išvykstant ilgesniam laikui įsitikinkite, ar išjungėte dujas, elektrą, užsukote vandenį, užrakinote duris ir uždarėte langus;
Dėl smarkaus lietaus vandens lygis upėse ir ežeruose gali labai pakilti. Įvertinkite galimas rizikas. Kartais ramūs upeliai pavirsta šniokščiančiomis upėmis, kurios gali nuplauti dalį kelio ar pridaryti kitokios žalos;
Pasiteiraukite kaimynų ir artimųjų, ypač senyvo amžiaus, ar jiems reikia kokios nors pagalbos.
Artimiausių dienų orų prognozė
Sekmadienio naktį vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, naktį daug kur, dieną vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
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