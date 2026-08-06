Sinoptikė pranešė, kada Lietuvoje prasidės audringi orai

„Vietomis Pietų Lietuvoje numatoma stipri audra, kuomet sulauksime škvalinio vėjo, krušos, perkūnijos“, – per spaudos konferenciją sakė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Prognozių ir perspėjimų skyriaus vyriausioji sinoptikė S. Dalinkevičiūtė.
Pasak jos, dabar audringi orai keliauja per Lenkiją ir popietę gali pasiekti Lietuvą.
Pagal prognozes, audra gali paliesti Pietų Lietuvą: Alytaus, Marijampolės apskritis bei Kauno ir Vilniaus apskričių pietines dalis.
Gali būti, kai kur per trumpą laiką iškris didelis kiekis lietaus, o vėjo gūsiai gali siekti 15–20 m/s, gali iškristi kruša. Vėlai vakare perkūnijos pasitrauks, orai nurims.
Sinoptikai pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozės yra sudėtingas procesas, todėl stipriausių audrų zona dar gali keistis.
Prasidėjus audrai, gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, pritvirtinti lauke esančius lengvai pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių prie aukštų medžių.
Pažymima, kad perkūnijos metu taip pat reikėtų vengti atvirų vietų, vandens telkinių, nestovėti prie medžių, elektros linijų ar metalinių konstrukcijų.
Prieš vidurdienį apie ketvirtadienį numatomą audrą gyventojus taip pat įspėjo į mobiliuosius telefonus išsiųsti pranešimai.
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