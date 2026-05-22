Sinoptikė: savaitgalį sulauksime vasariškos šilumos ir lietaus

Artimiausią parą virš Lietuvos sustiprės aukšto slėgio sritis. Pasak sinoptikės, šeštadienio naktis bus mažai debesuota, be lietaus. Naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose formuosis rūkas, vyraus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra paryčiais sieks 5–10 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną daug kur išliks debesuota, gali trumpai palyti.
„Po pietų šiaurės rytinėje šalies pusėje pasiformuos kamuolinių debesų, iš kurių šiame regione tikėtina trumpai ir negausiai palis. Vakaris vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo“, – sako S. Dalinkevičiūtė.
Diena bus maloniai šilta – džiugins18–23 laipsnių šiluma. Pajūryje bus vėsiau – šils iki 13–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį iš vakarų priartės atmosferos frontas, atnešdamas į šalį daugiau debesų ir lietų.
Pasak sinoptikės, trumpalaikiai lietūs šalį plaus ir paryčiais, ir dieną. Žemiausia temperatūra naktį svyruos tarp 7–12 laipsnių šilumos, dieną šils iki 18–23, vakariniame šalies pakraštyje – iki 13–17 laipsnių šilumos.
Pirmadienį slėgis virš Lietuvos vėl ims augti. Pasak sinoptikės, naktis bus rami – be kritulių, aprims ir vakarinių krypčių vėjas. Saulei tekant temperatūra pažemės iki 6–11 laipsnių šilumos.
Visgi dieną pradės formuotis kamuoliai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos ir vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
„Didžiausia tikimybė lietaus sulaukti šiaurės rytiniuose rajonuose“, – pažymėjo S. Dalinkevičiūtė.
Dieną vyraus vakarinių krypčių vėjas, kurios gūsiai sieks 8–13 m/s. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys 17–22 laipsnius šilumos, pajūryje – 13–16 laipsnių.
Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Pasak sinoptikės, vyraus stiprokas vakarinių krypčių vėjas, kuris dienos metu kai kur sustiprės iki 15–18 m/s. Be to, tiek naktį, tiek dieną vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
Oro temperatūra naktį sieks 9–14 laipsnių šilumos, o dieną sugrįš 15–20, prie jūros 12–14 laipsnių šiluma.
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