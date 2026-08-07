Stipri audra užklupo miške: miškininkams teko gelbėti stovyklautojus

Kaip penktadienį pranešė Valstybinių miškų urėdija (VMU), daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcinkonių girininkijų teritorijose.
Miškininkai taip pat penktadienio rytą vyko į Veisiejų ežero stovyklavietę, kurioje dėl išverstų ir išlaužytų medžių buvo atkirsti stovyklautojai.
Medžių šalinimo darbuose dalyvavusio Kapčiamiesčio girininkijos specialisto teigimu, nė vienas medis neužvirto nei ant palapinių, nei ant automobilių.
Šalinant audros padarinius, pirmiausia tvarkomos ir iš medynų išgabenamos išverstos bei nulaužtos eglės, šie pažeisti medžiai sudaro palankias sąlygas žievėgraužio tipografo dauginimuisi.
Taip siekiama sumažinti šių kenkėjų plitimo riziką ir apsaugoti aplinkinius sveikus eglynus nuo galimų pažeidimų.
Audros padarinius patikėjimo teise valdomuose miškuose VMU darbuotojai pradėjo šalinti dar ketvirtadienio vakarą, tuomet šalinti pavojingiausi audros padariniai ir atlaisvinti užversti miško keliai bei privažiavimai.
Darbai tęsiami ir penktadienį. Miškininkai tikrina teritorijas, fiksuoja vėjavartas ir vėjalaužas bei organizuoja tolesnį audros padarinių tvarkymą.
BNS rašė, jog naktį iš ketvirtadienio į penktadienį ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius.
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