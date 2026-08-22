„Tiesiogine žodžio prasme vėjas pastumia“: audra rodo savo nagus

Kaip jau skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), šiandien numatomi labai vėjuoti, dalyje šalies ir lietingi orai: vakarų vėjo gūsiai sieks 18–23 m/s, daug kur 24–27 m/s, kai kur 28–30 m/s. O Vakarų Lietuvoje daug kur numatomas smarkus, vietomis labai smarkus lietus.
Anot meteo.lt, remiantis 12–13 val. duomenimis, stipriausi vėjo gūsiai buvo išmatuoti: Ventės rage – iki 29 m/s, Lazdijuose – iki 21 m/s bei Nidoje, Šilutėje ir Marijampolėje – iki 20 m/s.
„Artimiausiu metu vėjas toliau stiprės. Stipraus vėjo apimama teritorija plėsis. Pietų Lietuvoje vėjas ims rimti vakare, o Šiaurės Lietuvoje – ateinančią naktį“, – perspėjo meteorologai.
Štai Alytaus apskrityje esančioje Švendubrėje vėjo gūsiai jau dabar laužia medžių šakas.
„Vėjas pagal „Zoom Earth“ 27 km/val., realybė – gūsiai 12–17 m/s, medžių šakos lūžta, tiesiogine žodžio prasme vėjas pastumia“, – teigė vietos gyventojas ir dalijosi stipraus vėjo padariniais.
Švendubrė. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Tuo tarpu Panevėžio rajone medžių šakos užvertė kelią.
„Panevėžio rajone oras nesuprantamas – tai pila kaip iš kibiro, tai saulė, tai vėjas“, – apie „orų mišrainę“ pasakojo tautietė.
Lazdijų rajone, prie Dusios ežero, audra – įsibėgėja.
Lazdijų rajonas. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Naujojoje Akmenėje – irgi neramu.
„Labai smarkiai lyja, didelis vėjas“, – pranešė gyventoja.
Gausiai lyja ir Pakruojo rajone.
Pakruojo rajonas. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Štai kaip lyja Lyduvėnuose, Raseinių rajone.
Lyduvėnai. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Sostinėje ir Klaipėdoje lietus pila nuo pačio ryto.
Vilnius. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Kretingos rajonas. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Ryte gyventojai į mobiliuosius telefonus gavo ir įspėjamuosius pranešimus.
„Rugpjūčio 22 dieną numatomas labai stiprus vėjas, smarkus lietus. Gali virsti medžiai, sutrikti elektros tiekimas“, – buvo rašoma žinutėje.
Meteorologai patarė pasiruošti neramiems orams:
Sandariai uždarykite langus ir duris. Surinkite lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikite automobilio prie aukštų medžių. Būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų;
Patikrinkite ir išvalykite lietaus nutekamuosius vamzdžius, kitas turimas lietaus surinkimo sistemas – vandeniui pratekėti gali trukdyti lapų, medžių šakų ar šiukšlių sankaupos;
Prieš išvykstant ilgesniam laikui įsitikinkite, ar išjungėte dujas, elektrą, užsukote vandenį, užrakinote duris ir uždarėte langus;
Dėl smarkaus lietaus vandens lygis upėse ir ežeruose gali labai pakilti. Įvertinkite galimas rizikas. Kartais ramūs upeliai pavirsta šniokščiančiomis upėmis, kurios gali nuplauti dalį kelio ar pridaryti kitokios žalos;
Pasiteiraukite kaimynų ir artimųjų, ypač senyvo amžiaus, ar jiems reikia kokios nors pagalbos.
(be temos)