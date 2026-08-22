„Vėjas prie akių nuplėšė stogą“: audra parodė savo jėgą

Kaip pranešė meteorologas Gytis Valaika, dalis medžių krito ant elektros laidų, daugiabučių ir automobilių, nors meteorologai perspėjo nepalikti mašinų po aukštais medžiais.
„Dar vėjas apgriovė kai kuriuos pastatus ar jų stogus, tvoras, nurideno kaip kokį kamuolį šiltnamius ir panašiai“, – feisbuke vardijo meteorologas Gytis Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) preliminariais duomenimis, stipriausi vėjo gūsiai buvo užfiksuoti:
Ventės rage ir Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 33 m/s;
Klaipėdos uoste (24 m aukštyje) – iki 32 m/s;
Šilutėje – iki 28 m/s;
Kaune ir Kybartuose (Vilkaviškio rajone) – iki 26 m/s;
Lazdijuose – iki 24 m/s;
Šventojoje – iki 24 m/s;
Anot meteorologų, jau galima teigti, kad gausių kritulių prognozė pasitvirtino.
„Šilutės meteorologijos stotyje buvo užfiksuotas stichinis lietus. Nuo ryto ten iškrito 74.3 mm kritulių (atitinka 74,3 litro vandens / 1 m²). Tai sudaro net 83 proc. rugpjūčio mėnesio normos. Per 9 valandas iškrito maždaug 3,5 savaitės kritulių kiekis. Taip pat stichinio lietaus riba pasiekta ir Šiauliuose. Ten per tą patį laikotarpį iškrito 51,2 mm (76 proc. mėnesio normos)“, – teigė tarnybos specialistai.
Be to, dėl oro sąlygų nulemtų sutrikimų šeštadienį elektros šalyje neturi apie 155 tūkst. gyventojų, ugniagesiai tikina sulaukė 500 iškvietimų. Pranešimų skaičius auga.
Tautiečiai savo ruožtu fiksavo lietaus užsemtas gatves, vėjo nulaužtus medžius.
Štai Klaipėdos krašte – labai rimta situacija.
Juodkrantėje ant kelio nuvirto medis, panašu, kad žalos neišvengė ir automobilis.
Juodkrantė. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Kaip jau rašėme, Klaipėdos krašte ir pačiame mieste sulaukta pranešimų apie išvirtusius ir nulūžusius medžius.
Mieste taip pat patvino gatvės.
Klaipėda. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Prie jūros, gyventojų teigimu, geriau išvis neiti.
„Į Šventosios pusę geriau neatsisukti, nes vėjo gūsiai su smėliu“, – įspėjo moteris.
Monciškės. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Vilniaus apylinkėse vėjas taip pat vartė medžius.
Vilniaus rajonas. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Štai kaip beržas atsirėmė į daugiabutį Trakuose.
Pačioje sostinėje orai irgi pavojingi.
„Vilniuje skraidė mano šiltnamis“, – skelbė viena moteris.
„Kažkas statybvietėje už kelių šimtų metrų taip griuvo, kad grindys sudrebėjo“, – rašė gyventojas ir dalijosi vaizdo įrašu.
Vilnius. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Vilnius. Naujos statybos. Skraido putplasčio lakštai“, – apie situaciją Pilaitėje skelbė kita vilnietė.
Vilnius. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Sostinės gyventojui pavyko užfiksuoti akimirką, kai vėjas galiausiai paguldo medį.
Vilnius. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Nemenčinės miško audra irgi nepagailėjo.
Nemenčinės miškas. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
O štai Širvintų rajone, Žaigaičiuose, vėjas nepagailėjo stogo.
„Vėjas prie akių nuplėšė dalį klojimo stogo“, – nelaimės vaizdu dalijosi vyras.
Įspūdingai atrodo vėjo išrautas medis Druskininkuose.
Vėjas medžius varto ir Alytuje, Marijampolėje.
„Pusvalandžio bėgy kažkoks gūsis užpūtė, nes pirmą kartą važiavau dar negulėjo“, – skelbė vyras.
Paželsviai. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Skaitytojai pranešė, kad kelias Šakiai– Kaunas – nepravažiuojamas. Čia ant kelio – vėjo patiestas medis.
Neramumai neaplenkė ir Kauno. Čia – daugybė medžių užtvertų gatvių, nukentėjo ir pastatai.
(be temos)
(be temos)