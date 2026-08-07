„About You“ išsiuntė klientams pranešimus apie saugumo incidentą

„Neįgalioti asmenys buvo laikinai gavę prieigą prie mūsų išorinio logistikos partnerio sistemų, kurios naudojamos užsakymams apdoroti ir pristatyti. (…) Remiantis dabartine informacija, deja, neatmetame tikimybės, kad tarp peržiūrėtų ar nukopijuotų duomenų galėjo patekti ir jūsų asmens duomenys“, – daliai savo klientų pranešė „About You“.
Tiesa, pasak internetinės prekybos platformos, jos pačios sistemos paveiktos nebuvo, tad klientų „About You“ paskyros ir jose saugomi duomenys – saugūs.
„Galite ir toliau saugiai pirkti internetu per mūsų programėlę bei svetainę ir gauti užsakymus kaip įprasta“, – patikino bendrovė.
Pasak ekspertų, tobulėjant dirbtinio intelekto (DI) sprendimams, kibernetinės atakos tampa vis dinamiškesnės ir sudėtingesnės – jomis taikomasi tiek į įmones, tiek institucijas.
Todėl Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) rugpjūčio pradžioje paragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėjo per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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