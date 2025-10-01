Afganistane – sumaištis dėl interneto ryšio

Naujienų agentūra AP anksčiau pranešė apie Talibano pranešimą, jog interneto nutrūkimas nebuvo tyčinis ir kad tai įvyko dėl poreikio pakeisti senus šviesolaidžius.
Tačiau vėliau paaiškėjo, jog pranešimas yra suklastotas.
Talibanas kartais bendrauja su Pakistano žurnalistais per oficialų komunikacijų programėlės „WhatsApp“ kanalą. Melagingas pranešimas buvo asmeniškai persiųstas kai kuriems kanalo nariams, tačiau juo nepasidalinta pačiame kanale. Juo pasidalino asmuo, kurio slapyvardis buvo panašus į oficialaus kanalo pavadinimą.
Siuntėjas dingo, o jo tapatybės patvirtinti nepavyko. Tuo pačiu pranešimu vėliau pasidalinta socialiniame tinkle „X“, tačiau tai padarė vienas iš Talibano rėmėjų, o ne pati grupuotė.
Dėl interneto dingimo Afganistane AP nepavyko tiesiogiai susisiekti su Talibano atstovais ir patikslinti informacijos.
Trečiadienį Talibano „WhatsApp“ kanalas pirmą kartą viešai užsiminė apie interneto dingimą ir teigė, jog pamažu atstatomas telefonų ryšys. AP patvirtino, jog šis pranešimas yra oficialus.
Pareiškime cituojami telekomunikacijų techninio departamento pareigūnai, teigiantys, kad atitinkamos komandos nuolat dirba, kad paslaugos būtų visiškai atkurtos.
Interneto teisių gynimo grupė „Netblocks“ trečiadienį įkėlė pranešimą į „X“, kuriame teigė, jog „tiesioginiai interneto duomenys rodo, jog dalinai atkurtas ryšys Afganistane, kilus pasipiktinimui po dvi dienas trukusio nacionalinio telekomunikacijų ryšio nutraukimo; incidentas įvyko Talibano vadovybei taikant naujas „amoralumo“ taisykles telekomunikacijų operatoriams“.
Pirmadienį „Netblocks“ pranešė apie interneto dingimą visame Afganistane, įskaitant sostinę Kabulą, taip pat buvo paveiktas ir telefono ryšys. Ryšio nutrūkimas sutrikdė bankininkystę, prekybą bei aviaciją.
Afganistano oro bendrovė „Kam Air“ vietiniam televizijos kanalui „TOLO News“ teigė, jog po pirmadienio atšaukimo skrydžiai į Kabulą turėjo būti atkurti dar trečiadienį.
Paramą teikiantys pareigūnai perspėjo, jog dėl nutrūkimo su dideliais sunkumais susiduria humanitarinės organizacijos. Jie ragino valdžią kuo greičiau atkurti ryšį.
„Patikimos komunikacijos yra itin svarbios mūsų gebėjimui veikti, teikti gyvybes gelbstinčią paramą ir bendradarbiauti su partneriais“, – trečiadienį skelbė organizacija „Save the Children“.
Jungtinių Tautų (JT) atstovas Stephane'as Dujarricas reporteriams tvirtino, jog Talibano pareigūnai ryšį nutraukė „be jokio paaiškinimo (...) ir, regis, atkūrė taip pat be paaiškinimo“.
Komunikacijos ryšių nutraukimas galėjo sukelti daug žalos Afganistano žmonėms, ekonomikai, besitęsiančiai sunkiai Afganistano moterų ir mergaičių situacijai bei visų Afganistano žmonių teisėms į laisvą išraišką, žiniasklaidą ir privatumą, teigė S. Dujarricas.
Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai JT misija Afganistane pranešė, kad po beveik 48 valandų paslaugų teikimas, atrodo, atnaujintas.
