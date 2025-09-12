Airija pagrasino boikotuoti „Euroviziją“, jei joje dalyvaus Izraelis

„RTE laikosi pozicijos, kad Airija nedalyvaus 2026-ųjų „Eurovizijos“ dainų konkurse, jei bus patvirtintas Izraelio dalyvavimas“, – sakoma transliuotojo pareiškime.
„RTE mano, kad Airijos dalyvavimas būtų neatsakingas, atsižvelgiant į tebesitęsiančias siaubingas žmonių žūtis Gazos“ Ruože, priduriama jame.
Airija „Euroviziją“ laimėjo septynis kartus ir su Švedija rikiuojasi nugalėtojų lentelės viršūnėje.
Galutinį sprendimą priims Europos transliuotojų sąjunga (EBU), kurios generalinėje asamblėjoje liepą keli nariai išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio dalyvavimo, teigė EBU.
2023-iaisiais prasidėjus karui Gazos Ruože, Airija buvo viena iš kelių Europos šalių, kritikavusių Izraelio dalyvavimą prieš ir per 2024 ir 2025 metų „Eurovizijos“ savaites.
Konkurso metu, ypač 2024-aisiais, buvo pranešta apie virtinę konfliktų už scenos tarp Izraelio ir kitų delegacijų, kurios atvirai kritikavo Izraelio dalyvavimą.
Gegužę Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas pareiškė, kad ateityje Izraelis neturėtų būti įtrauktas.
Pažymėdamas, kad Rusijai nebuvo leista dalyvauti po jos invazijos į Ukrainą 2022-aisiais, jis sakė, kad „Izraelis taip pat neturėtų dalyvauti, nes negalime leisti, kad kultūroje būtų taikomi dvigubi standartai“.
„Euroviziją“ rengia EBU, bendradarbiaudama su savo nariais – nacionaliniais visuomeniniais transliuotojais, tokiais kaip RTE, daugiau kaip 35 šalyse.
