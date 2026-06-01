Akcijų ir naftos kainos kyla

Technologijų sektoriui priklausančių įmonių akcijų brangimas skatina investuotojų optimizmą, nepaisant neapibrėžtumo, kurį sukėlė JAV ir Irano derybos dėl vasarį prasidėjusio karo užbaigimo. Irano vyriausiasis derybininkas sekmadienį įspėjo, kad Teheranas nepasitikės Vašingtonu ir nesutiks su jokiu susitarimu, jei jo teisės nebus visiškai užtikrintos, kas atspindi abiejų šalių nuomonių skirtumą užsitęsusiose derybose.
Pranešimai, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsiuntė griežtesnį pasiūlymą, dar labiau komplikuoja derybas ir didina riziką, kad bus atidėtas bet koks susitarimas, kuriuo būtų oficialiai užbaigtas karas ir vėl atidarytas svarbus Hormuzo sąsiauris, per kurį taikos metu gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos.
Nors abi pusės toliau keičiasi pasiūlymais, lieka pagrindiniai nesutarimų klausimai, įskaitant Irano branduolinę programą, reikalavimus dėl sankcijų panaikinimo ir laivybos ateitį per šį svarbų vandens kelią.
Dėl sulėtėjusios pažangos rinkos jautriai reaguoja į įvykius, o naftos kainos šiek tiek kyla, nes toliau tvyro neaiškumas dėl tiekimo srautų. „Brent“ nafta pirmadienį pabrango 2,48 proc. iki 93,38 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ naftos kaina padidėjo 2,88 proc. iki 89,88 JAV dolerio už barelį.
Pirmadienį Azijoje akcijų brangimui vadovauja Seulas, kurio biržos pagrindinis indeksas šoktelėjo daugiau nei 4 proc., ir toliau augant lustų gamintojų ir su dirbtiniu intelektu susijusių įmonių akcijų paklausai. „Samsung Electronics“ akcijos pabrango daugiau nei 9 proc., o jos konkurentės „SK hynix“ – daugiau nei 2 proc.
Akcijos brango ir Taipėjuje, Tokijuje, Maniloje, Velingtone ir Singapūre. Tuo metu Šanchajaus indeksas smuktelėjo, nes atsargumas dėl šalies ekonomikos perspektyvų galėjo sumažinti pirkimus.
Remiantis sekmadienį paskelbtais oficialiais duomenimis, gegužės mėnesio gamybos aktyvumas Kinijoje išliko stabilus – 50 punktų – po dviejų mėnesių augimo.
Naujausi komentarai