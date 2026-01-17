Ali Khamenei: Trumpas kaltas dėl aukų per protestus Irane

„Laikome Amerikos prezidentą kaltu dėl aukų, žalos ir kaltinimų, kuriuos jis pareiškė Irano tautai“, – sakydamas kalbą religinės šventės proga miniai šalininkų teigė jis.
„Tai buvo Amerikos sąmokslas“, – sakė jis ir pridūrė, kad „Amerikos tikslas – praryti Iraną (...) tikslas – vėl pavergti Iraną karine, politine ir ekonomine prasme.“
A. Khamenei taip pat sakė, kad valdžia „turi palaužti maištininkų pasipriešinimą“ po susidorojimo su protestų banga prieš teokratinę sistemą.
„Neketiname vesti šalies į karą, bet nepasigailėsime vietinių nusikaltėlių (...) blogesnių nei vietiniai nusikaltėliai, tarptautinių nusikaltėlių – jų taip pat nepasigailėsime“, – tvirtino jis.
„Dievo malone Irano tauta turi palaužti maištininkų pasipriešinimą lygiai taip, kaip palaužė maištą“, – pridūrė jis.
