 „Amazon“ išbando „ultra greitą“ prekių pristatymą

2025-12-02 10:19
Jūras Barauskas (ELTA)

Pirmadienį „Amazon“ dviejuose JAV miestuose pradėjo bandyti „ultra greitą“ prekių pristatymą, suteikdama pirkėjams galimybę maisto produktų ar būtiniausių namų apyvokos reikmenų tiesiai į savo namus gauti vos per 30 minučių.

„Amazon“ išbando „ultra greitą“ prekių pristatymą / Scanpix nuotr.

Elektroninės prekybos milžinės programėlėje įdiegta funkcija „Amazon Now“ suteikia pirkėjams iš Sietlo Vašingtono valstijoje ir Filadelfijos Pensilvanijoje galimybę užsakyti ir skubiai gauti tokių produktų kaip pienas, kiaušiniai, švieži produktai, vaistai ir buitinė elektronika.

„Tūkstančiai kasdienio naudojimo namų apyvokos prekių ir šviežių maisto produktų dabar gali būti pristatyti klientams per kelias minutes“, – teigiama bendrovės „Amazon“ internetiniame pranešime.

Pristatymo kaina prasideda nuo 3,99 JAV dolerių paslaugos „Amazon Prime“ prenumeratoriams ir 13,99 dolerių pirkėjams, kurie šia paslauga nesinaudoja.

