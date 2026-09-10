Amerikiečiai Lenkijoje dairosi vietos nuolatinei karinei bazei

Lenkijos gynybos viceministrė Magdalena Sobkowiak-Czarnecka trečiadienį pareiškė, kad JAV gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsethui atstovaujančios grupės vadovas jau yra Lenkijoje ir tariasi dėl galimų vietų bazėms, pranešė valstybinė naujienų agentūra PAP.
Viceministrės teigimu, galimoms JAV karinėms bazėms svarstomos vietos vakarų Lenkijoje.
„Artimiausios 48 valandos yra lemiamos šiems Lenkijos ir JAV santykiams“, – pridūrė M. Sobkowiak-Czarnecka.
Kitas Lenkijos gynybos viceministras Pawelas Bejda pranešė, kad dar viena delegacija iš Vašingtono Lenkijoje turėtų lankytis nuo ketvirtadienio iki penktadienio.
Paklaustas apie galimybes Lenkijoje įtvirtinti nuolatinį JAV karinį buvimą, P. Bejda teigė, kad derybos „pažengė vienu žingsniu į priekį“ ir kad abi šalys šią savaitę turėtų apsikeisti pasiūlymais dėl galimų vietų. Vizitą jis pavadino „labai rimtų“ derybų pradžia.
P. Bejda teigė, kad Lenkija pasiūlys „daugiau nei dvi“ vietas ir neapsiribos pietvakariuose esančiu Vroclavu bei vakariniu Poznanės miestu. Pasak jo, svarstomi keli variantai – „nebūtinai viena bazė“ – ir bus atsižvelgiama į NATO operacinius planus.
„Taip pat esame pasirengę skirti finansavimą ir parengti tas bazes“, – kalbėjo P. Bejda.
Jo vertinimu, per daugelį metų tam gali prireikti iki kelių dešimčių milijardų JAV dolerių.
Lenkija gegužę oficialiai pareiškė esanti pasirengusi priimti nuolatinę JAV karinę bazę. Kitą mėnesį, po susitikimo su JAV gynybos sekretoriumi P. Hegsethu, Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas teigė, kad Vašingtonas palankiai įvertino pasiūlymą, tačiau galutinio sprendimo dar nepriėmė.
Kaip skelbta, šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkst. JAV karių. Pagal jų skaičių tarp Europos šalių Lenkija nusileidžia tik Vokietijai. Vis dėlto, dauguma amerikiečių karių Lenkijoje dislokuojami rotaciniu būdu, o ne nuolat.
Nors Varšuva ir Vašingtonas jau daugelį metų palaiko glaudžius santykius, šiemet iš Pentagono yra siunčiami prieštaringi signalai dėl JAV karinių pajėgų Europoje, sukėlę abejonių dėl Jungtinių Valstijų, kaip saugumo partnerės, patikimumo, priduria „TVP World“.
ELTA primena, kad trečiadienį Lenkijos gynybos ministras ir JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Thomas DiNanno pasirašė susitarimą, pagal kurį Lenkijai numatyta 3,44 mlrd. eurų paskola amerikietiškos karinės įrangos įsigijimui.
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