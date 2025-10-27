Amsterdamo miestas švenčia 750-ąsias įkūrimo metines

Miesto merė Femke Halsema pirmadienio rytą, 7.50 val., miesto centrinėje Damo aikštėje pradėjo iškilmes prapjaudama 75 metrų ilgio tortą, papuoštą Amsterdamo spalvomis – raudona ir balta – ir miesto herbu. Vėliau torto gabalėliai iškeliavo į įvairius miesto rajonus, kad gyventojai galėtų jais pasivaišinti.
Šiai progai paminėti visame Amsterdame taip pat buvo rengiamos muzikos ir meno parodos.
Šventės kulminacija – didelis koncertas prie Nyderlandų nacionalinio muziejaus „Rijksmuseum“, kuriame tarp svečių bus karalius Vilemas Aleksandras, karalienė Maksima ir kronprincesė Amalija.
Muziejaus aikštėje pastatytoje didžiulėje palapinėje koncertuos žymiausi Nyderlandų atlikėjai.
Šis Nyderlandų miestas savo 750 metų jubiliejų šventė visus metus. Daugeliui iš maždaug 800 tūkst. miesto gyventojų svarbiausias akcentas buvo vasaros festivalis, surengtas Amsterdamo žiediniame kelyje, kuriame 24 valandoms buvo uždarytas eismas. Gyventojai greitkelio atkarpoje buvo kviečiami pasivaikščioti, pavalgyti, išgerti ir pašokti, čia susituokė 75 poros ir buvo pasodintas laikinas 750 medžių miškas.
Nors Amsterdamas yra daug senesnis, oficiali jo įkūrimo data yra 1275 m. spalio 27 d., kai grafas Florisas V suteikė gyventojams teisę gabenti prekes Olandijos vandenimis nemokant rinkliavų. Prie Amstelio upės žmonės gyveno jau 1170 m.
