Analitikai: migrantų antplūdį į Seutą paskatino internete skelbiama dezinformacija

Remiantis oficialiais Ispanijos duomenimis, nuo liepos 30 d. iš Maroko į Seutą atkeliavo beprecedentis – 72 tūkst. – žmonių skaičius, dauguma jų – apiplaukdami sieną pratęsiančius bangolaužius Viduržemio jūroje.
Ispanijos valdžios institucijos ištraukė 78 migrantų, bandžiusių patekti į Ispaniją ir nuskendusių, kūnus, o Marokas teigia, kad jo teritorijoje žuvo 11 žmonių.
Gandas, kad „Seutos siena atidaryta“, socialiniuose tinkluose išplito it gaisras, o vyrai, moterys ir vaikai, rizikuodami savo gyvybėmis, pabandė pasiekti Ispaniją.
Pasak Mursijos universiteto saugumo ir žvalgybos analitiko Chema Gilo paskelbtos ataskaitos, šį antplūdį paskatino internetinė kampanija, nuo liepos pradžios sulaukusi 11 mln. peržiūrų.
Technologijų įmonės „Golden Owl“ atliktas atvirų šaltinių tyrimas „su dideliu tikrumu“ padarė išvadą, kad migrantų antplūdis „buvo sąmoningai organizuota operacija“.
Socialinių tinklų ir saugumo ekspertas Marcelino Madrigalas AFP sakė, kad „buvo ženklų, jog tai įvyks“.
„Gandai, žinutės ir grupės, sukėlusios šią krizę“, daugiausia pasirodė „Facebook“ ir „WhatsApp“ platformose, teigė M. Madrigalas, nors buvo neįmanoma nustatyti, „koks žmogus ar reiškinys pakurstė liepsnas“.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas dėl migrantų antplūdžio nedelsdamas apkaltino prekybos žmonėmis gaujas. Jo vyriausybė vengė kritikuoti Maroką, su kuriuo ją sieja sudėtingi diplomatiniai santykiai.
„Tai dar nesibaigė“
Ispanijos vyriausybė atkreipė dėmesį į sąmoningą liepos mėnesį Aukščiausiojo Teismo priimto sprendimo iškraipymą, teigiant, kad nelegalūs migrantai nebus iškart grąžinami, jei atvyks jūra.
„Instagram“ tinkle įrašas, kuriame buvo pateiktas būtent toks teiginys, pasirodė kitą dieną po teismo sprendimo.
Tokio pobūdžio žinutes „skleidė neidentifikuojamos paskyros, kuriose praktiškai nevyko jokia veikla, o tai kelia klausimų dėl galimo masinės sklaidos algoritmų naudojimo“, – teigė Šiaurės žmogaus teisių stebėjimo centro prezidentas Mohamedas Benaissa.
Advokatų kontoros „Administrativando“ atstovai Antonio Benitezas Ostosas ir Antonio Jesus Perezas AFP paaiškino, kad teismo sprendimas nereiškia, jog siena yra „atvira“ nelegaliems atvykėliams jūra.
Tekste nurodoma, kad tiems migrantams, kurie „sulaikyti atviroje jūroje“, taikoma kita procedūra nei nedelsiamas apgręžimas pasienyje, nes jie nepažeidžia fizinės infrastruktūros.
„Asmuo vis tiek gali būti grąžintas, tiesiog ši procedūra reikalauja bazinių garantijų“, – teigė žmogaus teisių advokatė Laura Maria Medina Ferreras, pridurdama, kad, jos nuomone, šios garantijos turi būti „visada“ gerbiamos.
Po praėjusios savaitės įvykių Ispanija tarp Seutos ir Maroko įrengė plūduriuojančias užtvaras, kurios, pasak teisininkų A. Benitezo ir A. Perezo, galėtų „teisiškai sudaryti sąlygas“ grąžinimui pasienyje, jei būtų laikomos sulaikymo priemonėmis.
Tai ne pirmas kartas, kai socialiniai tinklai skatina neteisėtą sienos kirtimą į Seutą. Dėl panašaus atvejo 2024 m. Maroke buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn daugiau nei 150 žmonių.
Socialinių tinklų ekspertas M. Madrigalas prognozavo, kad „tai dar nesibaigė“, atkreipdamas dėmesį į naujus internetinius įrašus, kuriuose raginama rugpjūčio mėnesį vėl rengti masinius atvykimus.
Jis teigė, kad socialinių tinklų platformos yra atsakingos už tai, kad laiku nepaneigė turinio, kuris paskatino praėjusios savaitės antplūdį, ir įspėjo, kad „labai tikėtina“, jog panašus įvykis galėtų įvykti „bet kurioje pasaulio dalyje“.
Naujausi komentarai