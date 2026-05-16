Andrijaus Jermako byloje – politikos, verslo ir tikros žvaigždės

Naktis areštinėje
Ketvirtadienį Kyjivo teismas skyrė buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui kardomąją priemonę – 60 parų areštą. Nespėjus surinkti užstato – 140 mln. Ukrainos grivnų (apie 2,7 mln. eurų) – A. Jermakas naktį praleido areštinėje.
Ukrainos žiniasklaidos teigimu, iki vakar pietų nesurinkta nė pusės reikiamos sumos. Tarp didžiausių rėmėjų minima Nacionalinio istorinio memorialinio draustinio „Babyn Jar“ vadovė Roza Tapanova, solidžią sumą pervedė advokatas Serhijus Svyryda ir buvęs Ukrainos futbolo rinktinės treneris Serhijus Rebrovas.
A. Jermako advokatas pasirūpino, kad ginamasis bent pirmą naktį nakvotų komercinėje, patogesnėje kameroje. Sumokėjęs užstatą ir išleistas į laisvę, jis privalėtų nešioti elektroninę apyrankę, grąžinti savo tarptautinius pasus ir nekeliauti už Kijyvo ribų be teismo leidimo. Posėdžio metu paskelbta, kad A. Jermakas turi keturis diplomatinius pasus, iš kurių vienas galioja iki 2030 m.
Kotedžai už juodus pinigus?
Prokurorai įtaria, kad A. Jermakas, iki pernai lapkričio vadovavęs prezidentūros administracijai, nuolat lydėjęs Volodymyrą Zelenskį susitikimuose su užsienio partneriais, dalyvavo grupės, kuri galėjo legalizuoti apie 10 mln. JAV dolerių (460 mln. grivnų), veikloje. Ukrainos nacionalinio antikorupcijos biuro NABU ir Specialiosios antikorupcinės prokuratūros duomenimis, šiai grupei galėjo priklausyti septyni asmenys, tarp kurių – buvęs vicepremjeras Oleksijus Černyšovas ir antikorupcinėje operacijoje „Midas“ minimas verslininkas Timuras Mindičius.
Įtariamieji 2021–2025 m. elitiniame Kijyvo priemiestyje, Kozyne, statė kooperatyvą „Dinastija“. Tai kotedžų gyvenvietė, kurioje stovi keturios privačios rezidencijos ir vienas bendras pastatas su SPA zona, baseinu ir sporto sale. Vienas namas priklauso kol kas nenustatytam asmeniui vardu Vova, kiti – A. Jermakui, T. Mindičiui, O. Černyšovui.
Kaip rašo Ukrainos žiniasklaida, bendras sklypų plotas – 8 ha (vertė virš 6 mln. dolerių), vienos rezidencijos statybos kaina – apie 2 mln. dolerių. Įtariama, kad tik 10 proc. lėšų buvo sąlyginai legalios – mokėta negrynaisiais per kontroliuojamą gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą. Likę 90 proc. – esą nusikalstamu būdu gautos lėšos – grynieji pinigai. 8,9 mln dolerių esą buvo išplauta per T. Mindičiaus sukurtą struktūrą, legalizavusią korupciniu būdu gautas lėšas, be kita ko, iš nusikalstamų schemų „Energoatome“.
A. Jermakas kaltinimus atmeta. NABU vadovybė neigia, kad su „Dinastija“ gali būti susijęs prezidentas V. Zelenskis.
Valstybė ir fengšui
Aukščiausiojo antikorupcinio teismo posėdžiai užsitęsė dvi dienas: bylos medžiaga – šešiolika tomų, kiekvienas – po 250 puslapių. Juos Ukrainos žurnalistai palygino su Pandoros skrynia, kurią pravėrus pasipylė informacija apie iki šiol neviešintą A. Jermako gyvenimo pusę.
SAP prokurorė Valentina Grebeniuk teismo posėdyje pranešė, kad A. Jermakas, matyt, buvo susijęs su daugelio asmenų skyrimu į aukštas pareigas, o priimdamas tokius sprendimus jis konsultavosi su būrėja, kuri jo kontaktuose įrašyta kaip „Veronika Fengšui Biuras“. Esą jai būdavo siunčiamos kandidatų gimimo datos ir prašoma patarimo, ar skirti tokį žmogų.
Ukrainos žiniasklaidos teigimu, tai 51-ų Kazachstane gimusi Veronika Anikijevič. Ji turi savo kanalą telegrame, kuriame teigia, kad, pasitelkdama astrologijos žinias ir patirtį, padeda žmonėms suvokti savo gyvenimo procesus. V. Anikijevič yra baigusi Chersono valstybinį technikos universitetą, kur studijavo finansų mokslus.
Opozicijos politiko Volodymyro Arjevo teigimu, 2015 m. moteris lankėsi okupuotame Kryme. Kelionėje ji naudojosi ukrainietišku pasu, kuris neva buvo išduotas Ukrainos vidaus reikalų ministerijos Komsomolskio regioniniame padalinyje Kyjive 2001 m. gruodžio 20 d., nors toks rajonas niekada neegzistavo. Jos tėvas – Rusijos pilietis Fiodoras Anikijevičius – šiuo metu gyvena Kryme.
Anot Toronto televizijos, duomenų platformoje „YouControl“ moteris įvardyta kaip bendrovės „Panorama Investments“, siejamos su Estijos verslininko Hillaro Tederio „Arricano“ grupe, atstovė. Pernai Ukraina įvedė sankcijų su „Arricano“ susijusioms struktūroms dėl verslo okupuotame Kryme.
Specialaus ryšio linija
Tyrėjų teigimu, A. Jermakas nuo 2020 m. (galbūt anksčiau – tai datos, kuriomis išlikę pokalbiai telefone) kreipėsi į Veroniką dėl premjero, sveikatos apsaugos ministro, net prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojo Olego Tatarovo ir buvusios generalinės prokurorės Irinos Venediktovos skyrimo.
Teisėsaugininkai demonstravo telefono „iPhone 12“, kuris per gegužės 11 d. atliktą kratą buvo paimtas iš V. Anikijevič, apžiūros protokolus. Tyrimo duomenimis, moteris juo naudojosi bendravimui su A. Jermaku, kuris kontaktuose pavadintas „Andrejus 2025“. Kratos metu į šį telefoną paskambino „Slava“ – kaltinimo pusė paaiškino, kad šis numeris priklauso A. Jermako vairuotojui.
Prokurorų teigimu, pernai gruodžio 24 d. atliekant kratas pas A. Jermako vairuotoją, „Andrejus 2025“ pradėjo susirašinėti su Veronika. Iš pradžių jis atsiuntė moteriai trumpą žinutę su SAP ir NABU vadovų pavardėmis: „Klimenko, Krivonosas“. Į tai astrologė atsakė: „Šiandien esu labai įpykusi. Kita vertus, mano aštrumas galbūt nuteiks jus kitai bangai. Viskas prasideda nuo žodžių, kuriuos sakome sau ir kitiems. Jūs per pastaruosius mėnesius neeskaluokite, neatsakinėkite į jų išpuolius. Eskaluoja jie – jūs leidžiate tam būti...“
Tada „Andrejus 2025“ parašė: „Fiala (Ukrainos investicinės bendrovės „Dragon Capital“ įkūrėjas, kelių Ukrainos žiniasklaidos priemonių savininkas – red. past.), „Ukrainskaja pravda“, Tkačas („Ukrainskaja pravda“ žurnalistas-tyrėjas), Musajeva (šio leidinio vyriausioji redaktorė), Arachamija (frakcijos „Tautos tarnas“ pirmininkas), Gončarenko („Eurosolidarumas“ deputatas). Aš viskam pasiryžęs, viskam. Rytoj pasiryžęs.“
V. Anikijevič atsakė: „Jūs dabar išgyvenate dėl popieriaus ir dėl trumpalaikio sulaikymo. Tai, žinoma, nemalonu, bet šiuo metu jūs turite draugą-garantą ir nėra rimtų įrodymų. Paskui jums atsiras moralinė ir teisinė teisė juos sunaikinti. Tačiau jei jie gaus valdžią, veiks rimčiau ir nebebus draugo-garanto ir įgaliojimų. Geriausia, jei jūs spėsite išvykti į užsienį, pagalvokite apie tai...“
Radiniai pas vairuotoją
Pasak prokurorų, pas A. Jermako vairuotoją detektyvai aptiko automobilį „Mercedes“ su netikrais valstybiniais numeriais. Automobilyje rasti trys lapai su tekstu, kuris prasideda žodžiais: „Ukrainos SBU (Ukrainos saugumo tarnyba – red. past.): programa maksimum.“ Jame buvo planų, kaip į vadovaujamas pareigas SBU skirti daugelį asmenų, iš kurių kai kurie jau dabar užima postus SBU.
Be to, būta ir vidutinių bei minimalių programų. Tarp pavardžių minimas, be kita ko, generolas Ilja Vitiukas, buvęs SBU Kibernetinio saugumo departamento vadovas, kuriam NABU ir SAP taip pat pateikė įtarimų.
Tame pačiame automobilyje rastas lapas su tekstu „Parama iš šių pusių“, kuriame išvardyti SBU, Valstybinė tyrimų tarnyba, prokuratūra, Saugumo taryba ir Finansų ministerija.
Be to, vairuotojo telefono knygelėje teisėsaugininkai aptiko dviejų buvusių generalinių prokurorų – Andrejaus Kostino ir Irinos Venediktovos – kontaktus, pirmojo SBU pirmininko pavaduotojo Aleksandro Poklado, taip pat buvusio Pasienio tarnybos vadovo Sergejaus Deinekio kontaktus. Anot SAP, vairuotojas su minėtais asmenimis susirašinėdavo atskirai, gana neoficialiu tonu. Su A. Pokladu, tyrimo duomenimis, vairuotojas asmeniškai susitiko 2025 m. gruodį.
SAP duomenimis, įtariamasis nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 20 d. 86 kartus kirto sieną. Vėlesnės informacijos kaltinimo pusė neturi, nes duomenys apie tuomečio prezidento administracijos vadovo keliones per sieną buvo ištrinti iš sistemos.
Papildomi įtarimai
Teismo posėdžiuose pasirodė ir buvęs žvalgybos ir kontržvalgybos pareigūnas Romanas Červinskis. Jis 2020 m. koordinavo operaciją, kuria siekta išvilioti į Ukrainą „Wagner“ grupę, tačiau kruopščiai vykdytas projektas žlugo, kai apie jį buvo pranešta Ukrainos prezidentūrai.
Vėliau R. Červinskis tapo kaltinamuoju dviejose bylose, kurias jis laiko kerštu už tai, kad viešai paskelbė apie šios operacijos nesėkmės priežastis.
R. Červinskis pareiškė patyręs A. Jermako spaudimą ir pateikė atitinkamus pareiškimus teisėsaugos institucijoms. Buvęs žvalgybininkas pasakojo apie A. Jermako ir jo brolio reikalavimą sumokėti 20 tūkst. dolerių už galimybę susitikti su A. Jermaku. Gandai apie tai, kad už susitikimą su juo reikia susimokėti, Ukrainoje sklandė jau seniai.
R. Červinskis sakė, kad D. Jermakas periodiškai rengdavo susitikimus su žmonėmis, kuriems siūlydavo užimti pareigas valstybės valdymo aparate – esą būdavo rengiami savotiški kastingai. Už kiekvieną tokį susitikimą iš potencialaus kandidato D. Jermakas esą imdavęs po 10 tūkst. dolerių.
