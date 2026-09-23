 Andy Burnhamas: JK pirmininkaujant G20 bus dirbama prie DI saugumo standartų

Andy Burnhamas: JK pirmininkaujant G20 bus dirbama prie DI saugumo standartų

2026-09-23 06:43
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Andy Burnhamas (Endis Bernamas) antradienį Jungtinėse Tautose (JT) pranešė, kad turtingųjų šalių Didžiojo dvidešimtuko (G20) grupė 2027 metais, kai jai pirmininkaus Londonas, kurs dirbtinio intelekto (DI) saugumo standartus.

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<span>Andy Burnhamas: JK pirmininkaujant G20 bus dirbama prie DI saugumo standartų</span>
Andy Burnhamas: JK pirmininkaujant G20 bus dirbama prie DI saugumo standartų / Scanpix nuotr.

„Šiandien galiu pranešti, kad kitais metais pirmininkaujant JK G20, dirbtinį intelektą iškelsiu į patį centrą“, – sakė A. Burnhamas.

„Sieksime susitarti dėl vieno pasaulinių principų ir standartų rinkinio, kad užtikrintume skaidrumą ir prieigą, reikalingą mūsų pasirengimui didinti ir užtikrinti, kad DI plėtra būtų saugi“, – pabrėžė jis.

A. Burnhamas taip pat paskelbė apie naują partnerystę su Jungtinėmis Valstijomis DI srityje, kuria siekiama padėti apsaugoti kritinę infrastruktūrą nuo atakų.

„Šiandien skelbiu, kad kuriame naują partnerystę su Jungtinėmis Valstijomis gynybos srityje, pasitelkiant dirbtinį intelektą, kad apsaugotume savo kritinę nacionalinę infrastruktūrą“, – sakė jis.

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Andy Burnham
G20
DI saugumo standartai

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