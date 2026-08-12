„Anthropic“ pristato DI vandenženklius

Tačiau įmonė pažymėjo, kad šis ženklas reiškia tik tai, jog tekstą apdorojo „Claude“, o ne tai, kad pokalbių botas jį iš tikrųjų sukūrė. Tokie vandenženkliai žmonėms nebus matomi ir išliks net ir po to, kai tekstas bus nukopijuotas ir įklijuotas.
Tačiau, kaip teigia „Anthropic“, šis įrankis turi apribojimų.
„Claude“ vandenženklis reiškia, kad tekstas galėjo būti apdorotas „Claude“, tačiau tai nepatvirtina jo šaltinio, teigiama bendrovės pranešime.
„Claude“ gali nebūti originalus autorius. Žmonės dažnai naudoja „Claude“ tekstams koreguoti, versti, apibendrinti ar konvertuoti failus. Galutinis rezultatas gali turėti „Claude“ žymę net ir tuo atveju, jei pagrindinės idėjos, tekstas ar duomenys kilę iš kito šaltinio“, – nurodoma pranešime.
O labai trumpas arba smarkiai redaguotas tekstas gali neturėti vandenženklio.
„Anthropic“ teigimu, kai „Claude“ sukurs palaikomo tipo failą, pavyzdžiui, .jpg, jis pridės pasirašytus kilmės metaduomenis pagal atvirą standartą, naudojamą informacijai apie turinio kilmę įrašyti.
Teigiama, kad naujus vandenženklius turės tik rugpjūčio 2 d. ar vėliau išleisti „Claude“ modeliai. Ankstesnieji modeliai bus atnaujinti.
Šie pokyčiai skirti atitikti naujas ES taisykles dėl DI, kuriose numatyta, kad DI sukurtas turinys turi būti paženklintas nuskaitomu ženklu. Už pažeidimus gresia didelės baudos.
„Anthropic“ teigė, kad šiuos vandenženklius naudos visame pasaulyje, ne tik Europoje.
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