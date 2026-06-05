„Anthropic“ ragina pristabdyti pasaulinę DI plėtrą

San Franciske įsikūrusi įmonė, kuri kuria DI modelių šeimą „Claude“, savo ataskaitoje teigia, kad pasaulinė pauzė kuriant pažangiausią DI „tikriausiai būtų geras dalykas“, tačiau kartu ji įspėjo, kad jei pauzę padarytų tik viena įmonė, konkurentai tiesiog ją aplenktų.
„Manome, kad pasauliui būtų gerai turėti galimybę sulėtinti arba laikinai sustabdyti pažangiausių DI technologijų kūrimą, kad visuomenės struktūros ir koordinavimas galėtų neatsilikti nuo technologijų pažangos“, – teigiama ataskaitoje.
„Anthropic“ teigimu, norint, kad tikrasis sustabdymas veiktų, reikėtų, kad daugelis didžiausių DI įmonių įvairiose šalyse – ypač JAV ir Kinijoje – susitartų sustabdyti veiklą tuo pačiu metu pagal taisykles, kurias visi galėtų realiai patikrinti.
„Be pasaulinio koordinavimo mechanizmo įmonės ir vyriausybės turės priimti sudėtingus sprendimus dėl saugumo, patirdamos konkurencinį ir geopolitinį spaudimą“, – teigiama pranešime.
Tačiau ši įmonė susidūrė su prieštaravimais iš kitų šios srities atstovų, taip pat ir Baltųjų rūmų pareigūnų, kurie teigia, kad jos kalbos apie blogiausius scenarijus pervertina riziką ir esą yra strategija, skirta sulėtinti konkurentus prisidengiant saugumo problemomis.
Vis dėlto Baltieji rūmai pripažino įmonės „Mythos“ modelio galią. Prieiga prie šio modelio nebuvo suteikta plačiajai visuomenei dėl jo kibernetinio saugumo galimybių ir šiuo metu prieigą prie jo turi tik nedidelis skaičius patikrintų organizacijų.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad per savo neseną vizitą Pekine aptarė galimybę bendradarbiauti su Kinija DI saugumo klausimais. Be to, anksčiau šią savaitę D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuris suteikia vyriausybei 30 dienų atlikti galingiausių JAV sukurtų DI modelių preliminarią peržiūrą prieš jų paleidimą.
„Mažėjantis žmogaus vaidmuo“
„Anthropic“ palygino DI problemą su branduolinio ginklo kontrolės sutartimis, tačiau teigė, kad ją suvaldyti bus dar sunkiau, nes DI mokymą paslėpti yra kur kas lengviau nei raketas, o pagunda tyliai tęsti veiklą būtų milžiniška.
Bendrovė teigė, kad artimiausiais mėnesiais planuoja suburti vyriausybės pareigūnus, mokslininkus, interesų grupes ir konkuruojančias DI įmones, siekdama išsiaiškinti, kaip tokia sistema galėtų veikti.
Raginimas koordinuoti veiksmus skamba tuo metu, kai duomenys rodo, kad DI jau dabar dramatiškai pagreitina paties DI plėtrą, teigė „Anthropic“. Šis pagreitis sukuria grįžtamojo ryšio kilpą, kuri, kaip įspėjo „Anthropic“, galiausiai gali nuvesti prie to, ką tyrėjai vadina „grįžtamuoju savęs tobulinimu“. Tai idėja apie DI sistemą, kuri iš esmės tampa pajėgi pati save mokyti tapti protingesne be didelės žmogaus pagalbos.
„Mes dar nepasiekėme to etapo, ir grįžtamasis savęs tobulinimas nėra neišvengiamas“, – teigiama ataskaitoje, kartu priduriama, kad tai gali įvykti anksčiau nei dauguma vyriausybių ir institucijų bus tam pasirengusios. – Esama įrodymų, kad žmogaus vaidmuo mažėja kiekviename DI kūrimo proceso etape.“
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