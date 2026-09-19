Antroji rinkimų diena Rusijoje: balsavimą jaukia galingos kibernetinės atakos

Rusijoje šeštadienį antrą dieną vyksta balsavimas griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose, truksiančiuose iki sekmadienio.
Rusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Ela Pamfilova nepateikė išsamios informacijos apie kibernetinės atakos pobūdį ir nenurodė, kas už ją atsakingas.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį apkaltino Ukrainą bandymu trukdyti balsavimui, tačiau Kyjivas į šį kaltinimą neatsakė. Ukraina šiuos Rusijos rinkimus pavadino farsu.
Dalyvauti rinkimuose buvo įregistruotos tik V. Putiną ir Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos; balsavimas taip pat vyksta Rusijos okupuotose Rytų Ukrainos teritorijose.
„Visą naktį vyko labai galinga ir nuolatinė ataka prieš Maskvos sistemą“, – sakė E. Pamfilova, kurią citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA.
„Ši ataka tęsiasi – ji vyksta praktiškai be sustojimo“, – teigė ji.
Ši ataka tęsiasi – ji vyksta praktiškai be sustojimo.
Rinkimai, kuriuose paaiškės, kam atiteks visos 450 vietų Valstybės Dūmoje – Rusijos žemuosiuose parlamento rūmuose, vyks iki sekmadienio 18 val. Grinvičo (21 val. Lietuvos) laiku.
Nors mažai rusų abejoja tuo, kad valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ vėl pasieks pergalę, balsavimas leidžia įvertinti visuomenės paramą karui ir vyriausybei.
Viena rinkėja Maskvoje naujienų agentūrai AFP sakė, kad yra nusivylusi ekonomikos būkle.
„Daug žmonių neteko darbo. Dabar atlyginimai krinta, o ne kyla“, – sakė 30 metų Diana.
Kita rinkėja, 71 metų Tatjana, teigė balsavusi už valdančiąją V. Putino „Vieningąją Rusiją“.
„Tai pati didžiausia, darbščiausia ir produktyviausia partija“, – sakė ji.
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