Apklausa: 60 proc. ukrainiečių nepritaria Donbaso perdavimui Rusijai

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Apklausa buvo atlikta tuo metu, kai Ukrainos, Rusijos ir tarpininkų, įskaitant Jungtines Valstijas, taikos derybos tebebuvo įstrigusios. Tuo pat metu Rusijos pajėgos tęsė atakas visoje Ukrainoje, kurioje dėl, be kita ko, oro gynybos raketų trūkumo padaugėjo civilių aukų.
Apklausos duomenimis, 33 proc. respondentų pareiškė, kad būtų pasirengę atiduoti teritorijų Rytų Ukrainoje, įskaitant Donecko ir Luhansko sritis, nors dauguma apklaustųjų tokį sprendimą vertino kaip sunkią nuolaidą. Dar 7 proc. respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Paklausti apie scenarijų, pagal kurį karas būtų įšaldytas esamose fronto linijose mainais į saugumo garantijas – didelį finansavimą ir ginklų tiekimą, – 59 proc. respondentų teigė, kad būtų pasirengę pritarti tokiam kompromisui, nors dauguma tai padarytų nenoriai. Tuo metu 31 proc. šiai idėjai kategoriškai prieštaravo.
Apklausa taip pat parodė, jog dauguma ukrainiečių nemano, kad Rusijos karas prieš Ukrainą pasibaigs artimiausioje ateityje.
Beveik pusė, arba 45 proc. respondentų teigė manantys, kad karas galėtų baigtis ne anksčiau kaip 2027 metų antroje pusėje, o 21 proc. tikisi, kad jis baigsis iki šių metų pabaigos.
Dar 15 proc. respondentų teigė, jog tikisi, kad karas baigsis 2027 metų pirmoje pusėje. Nuomonės šiuo klausimu neturėjo 19 proc. respondentų.
Ukrainiečių, pasiryžusių ištverti karą tiek, kiek reikės, dalis padidėjo iki 61 proc., nors šių metų balandį ji buvo sumažėjusi iki 48 procentų.
Per apklausą, kuri buvo vykdyta nuo liepos 20 iki rugpjūčio 3 dienos, buvo apklausti 974 respondentai, vyresni nei 18 metų ir gyvenantys Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje.