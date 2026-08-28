 Apklausa: daugiau nei pusė lenkų mano, kad NATO gins Lenkiją

Apklausa: daugiau nei pusė lenkų mano, kad NATO gins Lenkiją

2026-08-28 18:53
Viljama Sudikienė (PAP (EN))

Lenkijoje atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei pusė jaunų žmonių ir 58 proc. visų apklaustųjų mano, jog užpuolimo atveju NATO gintų Lenkiją. 22 proc. jaunimo ir 25 proc. visų apklaustųjų mano, kad Aljansas paliktų Lenkiją likimo valiai. 

<span>Apklausa: daugiau nei pusė lenkų mano, kad NATO gins Lenkiją</span>
Apklausa: daugiau nei pusė lenkų mano, kad NATO gins Lenkiją / Scanpix nuotr.

65 proc. jaunų lenkų neatmeta galimybės, kad užpuolus Lenkiją jie nerastų vietos pasislėpti, 19 proc. įsitikinę kitaip. Iš visų apklaustųjų 77 proc. abejojo, kad susiklosčius tokiai padėčiai jie galėtų rasti priedangą, 11 proc. tuo neabejojo.

Dėl maisto stygiaus per karinį užpuolimą nerimauja 40 proc. jaunų suaugusiųjų ir 53 proc. visų respondentų bei 61 proc. apklaustų vyresnio amžiaus žmonių.

52 proc. jaunų žmonių ir 67 proc. visų gyventojų baiminasi, kad esant tokiai padėčiai nutrūks šildymas.

IBRiS valdybos narys Michalas Kowalczykas, dalyvavęs diskusijoje po apklausos pristatymo, teigė, kad Lenkijos visuomenei trūksta žinių, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje ir kas atsakingas už jų saugumą.

„Valstybė negali užtikrinti, kad viskas veiktų taip, kaip dabar, pavyzdžiui, kad būtų prieiga prie elektros, tekančio vandens“, – sakė M. Kowalczykas.

„Turime paruošti visuomenę krizinėms situacijoms“, – teigė jis ir pridūrė, kad Lenkijoje trūksta piliečių švietimo saugumo klausimais.

Apklausa buvo atlikta rugpjūčio 18–21 d., apklausus reprezentatyvią 1000 suaugusių Lenkijos gyventojų imtį.

Šiame straipsnyje:
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Lenkija
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NATO gynyba

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