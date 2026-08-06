Apklausa: kaip lenkai vertina pirmuosius Nawrockio metus prezidentūroje?

„Labai teigiamą“ nuomonę išreiškė 33 proc. lenkų, o 23 proc. pasirinko „gana teigiamą“ variantą. Tarp jo kritikų 29,7 proc. laikėsi „labai neigiamo“ požiūrio, o 10,8 proc. – „gana neigiamo“. Likę 3,5 proc. neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Skirtumai vertinant K. Nawrockio prezidentavimą didžiąja dalimi sutapo su respondentų politinėmis pažiūromis.
Beveik visi (89 proc.) proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją remiantys lenkai neigiamai vertino K. Nawrockio veiklą.
Visiškai kitokia padėtis tarp tų, kurie balsavo už opozicines partijas – čia jis sulaukė 94 proc. palaikymo.
Laikraštis rašė, kad „ypač didelį ir vieningą“ palaikymą išreiškė kraštutinės dešinės – „Konfederacijos“ ir ultranacionalistinės „Lenkijos karūnos konfederacijos“ – rinkėjai. Šioje grupėje K. Nawrockis sulaukė 97 proc. teigiamų nuomonių, iš kurių 62 proc. buvo „labai teigiamos“.
Apklausą 2026 m. liepos 24–25 d. atliko „United Surveys by IBRiS“, apklausiant 1 000 suaugusių lenkų.
Dešiniųjų pažiūrų istorikas K. Nawrockis, laikomas pagrindinės opozicinės partijos – socialiai konservatyvios „Teisės ir teisingumo“ (PiS) – sąjungininku, pernai birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nedidele balsų persvara nugalėjo centristą Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Jo prezidentavimas kelia iššūkių Donaldo Tusko vadovaujamai centristinei vyriausybei, nes jo darbotvarkė, atrodo, tiesiogiai prieštarauja D. Tusko darbotvarkei. Nors Lenkijoje didžiausią galią turi vyriausybė, prezidentas ne kartą vetavo parlamento priimtus įstatymų projektus.
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