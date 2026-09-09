Į klausimą „Jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai?“ teigiamai atsakė 77,8 proc. apklaustųjų, neigiamai – 16,1 proc., o 6,1 proc. nebuvo tikri, trečiadienį platformoje „X“ skelbė IBRIS.
Apklausa Lenkijoje: ar lenkai turi padėti Baltijos šalims gintis nuo Rusijos?
2026-09-09 15:43
Lenkijos sociologinių apklausų bendrovės IBRIS atlikto tyrimo duomenimis, beveik 80 proc. šalies gyventojų pritaria Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusija.
Apklausa Lenkijoje: ar lenkai turi padėti Baltijos šalims gintis nuo Rusijos? / Scanpix nuotr.
Naujausi komentarai