 Apklausa Lenkijoje: ar lenkai turi padėti Baltijos šalims gintis nuo Rusijos?

Apklausa Lenkijoje: ar lenkai turi padėti Baltijos šalims gintis nuo Rusijos?

2026-09-09 15:43
ELTA inf.

Lenkijos sociologinių apklausų bendrovės IBRIS atlikto tyrimo duomenimis, beveik 80 proc. šalies gyventojų pritaria Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusija.

<span>Apklausa Lenkijoje: ar lenkai turi padėti Baltijos šalims gintis nuo Rusijos?</span>
Apklausa Lenkijoje: ar lenkai turi padėti Baltijos šalims gintis nuo Rusijos? / Scanpix nuotr.

Į klausimą „Jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai?“ teigiamai atsakė 77,8 proc. apklaustųjų, neigiamai – 16,1 proc., o 6,1 proc. nebuvo tikri, trečiadienį platformoje „X“ skelbė IBRIS.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Baltijos šalys
gynyba
Rusijos agresija

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