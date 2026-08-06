Apklausa: Volodymyras Zelenskis antrajame rinkimų ture pralaimėtų Valerijui Zalužnui

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.
Apklaustųjų atsakymais pagrįsta pirmojo rinkimų turo imitacija parodė, kad V. Zelenskis užimtų pirmą vietą, surinkęs maždaug tiek pat balsų, kiek ir V. Zalužnas – atitinkamai 22,3 proc. ir 21,4 procento.
Trečią vietą pirmajame ture užimtų M. Fedorovas, surinkęs 13,1 proc. balsų tarp tų, kurie apsisprendė, už ką balsuos, ir balsuotų rinkimuose.
Tuo metu antrajame ture V. Zalužnas surinktų 66,2 proc. balsų, o V. Zelenskis – 33,8 procento.
K. Budanovas, jei jis patektų į antrąjį rinkimų turą, būtų pelnęs 60,3 proc. balsų, o V. Zelenskis – 39,7 procento.
Tuo metu M. Fedorovas, jei patektų į antrąjį turą, gautų 63,8 proc. balsų, o V. Zelenskis – 36,2 procento.
Antrajame rinkimų ture V. Zelenskis būtų įveikęs penktąjį Ukrainos prezidentą Petrą Porošenką (64,8 proc. prieš 35,2 proc.), taip pat 3-iojo armijos korpuso vadą Andrijų Bileckį (56,9 proc. prieš 43,1 proc.).
Apklausoje, kuri vyko nuo liepos 28 iki rugpjūčio 2 dienos, dalyvavo 2 tūkst. respondentų.
Ji nebuvo vykdoma laikinai okupuotame Kryme, Luhansko srities teritorijoje, laikinai okupuotose teritorijose bei teritorijose, kuriose vyksta aktyvūs karo veiksmai.
Apklausos rezultatų paklaida – 2,6 procento.
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