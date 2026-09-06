Apklausos: Vokietijos kraštutinių dešiniųjų AfD triuškinamai laimėjo rytinės žemės rinkimus

„Šiandien įėjome į istoriją“, – sakė džiūgaujantis 35-erių pagrindinis prieš imigraciją nusiteikusios „Alternatyvos Vokietijai“ kandidatas Saksonijos-Anhalto žemėje Ulrichas Siegmundas.
Vis dėlto dar per anksti vertinti, ar AfD užteks balsų absoliučiai daugumai, kuri leistų jai pirmą kartą valdyti žemę vienai.
Kanclerio Friedricho Merzo centro dešinioji CDU užėmė tolimą antrąją vietą – jos sąskaitoje buvo 18,5 proc. balsų, parodė visuomeninių transliuotojų ARD ir ZDF balsavusių rinkėjų apklausos.
Priklausomai nuo galutinio balsų skaičiaus, CDU žemės premjeras Svenas Schulze tikisi, kad jam vis dar pavyks suformuoti naują kelių partijų koaliciją, jog būtų užblokuotas AfD atėjimas į valdžią.
Visos didžiosios partijos iki šiol išlaikė nebendradarbiavimo su Maskvai draugiška AfD, kurios žemės atšaką Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra paskelbė „dešiniojo sparno ekstremistais“, „ugniasienę“.
Pirmoji AfD žemės vyriausybė sukeltų šoką daugeliui Vokietijoje, kuri sunkiai stengiasi išpirkti kaltę už savo tamsią Antrojo pasaulinio karo ir Holokausto istoriją ir iki šiol pažabojo ekstremistines partijas.
Kraštutinių dešiniųjų žemės vyriausybės perspektyva šeštadienį sutraukė tūkstančius AfD priešininkų į mitingą regiono sostinėje Magdeburge – ant transparantų buvo matyti užrašai „gyvenimas geresnis be nacių“.
„Man labai neramu“, – naujienų agentūrai AFP sakė mitinguotoja Laura Saalfeld.
„Nesvarbu, koks bus rezultatas, atmosfera pasikeis. Kraštutinių dešiniųjų šalininkai atviriau rodysis gatvėse“, – teigė ji.
Nesvarbu, koks bus rezultatas, atmosfera pasikeis.
Besišypsantis veidas, radikali darbotvarkė
Telegeniškas pagrindinis AfD kandidatas U. Siegmundas turi ambicijų vadovauti politinei revoliucijai iš Saksonijos-Anhalto, kuri 2029 m. padėtų partijai iškovoti nacionalinę pergalę.
Rinkimų kampanijos metu buvusį verslininką U. Siegmundą, kurį socialiniuose tinkluose seka daugybė žmonių, užpuldavo jį dievinantys rinkėjai, daugelis jų – su marškinėliais, ant kurių puikuojasi jo atvaizdas.
Partija pasinaudojo nostalgijos komunistinei Rytų Vokietijai jausmu, taip pat užsitęsusiu pasipiktinimu dėl turtinių skirtumų su Vakarais, praėjus keliems dešimtmečiams po Berlyno sienos griūties 1989 m.
Nors U. Siegmundas buvo pramintas draugišku AfD veidu, jo rinkimų kampanijos pažadai buvo radikalūs, įskaitant „deportacija ir remigracija grįstą puolimo kampaniją“ prieš neteisėtus migrantus jau nuo pat pirmosios dienos.
Prieš progresyviąją (angl. woke) politiką nukreipta partijos darbotvarkė taip pat apima pažadus pakeisti LGBTQ vaivorykštės spalvų vėliavas viešosiose mokyklose Vokietijos vėliavomis ir pakeisti istorijos dėstymą taip, kad būtų mažiau akcentuojamas Trečiasis reichas.
Siekdama pakeisti darbininkus migrantus, AfD nori atgal privilioti Vokietijos emigrantus, kartu siūlydama „kūdikių premijas“ šeimoms, kad šioje nedidelėje, 2,1 mln. gyventojų turinčioje žemėje būtų sustabdytas gyventojų skaičiaus mažėjimas.
Vokietijos ekonomikos institutas perspėjo, kad AfD migracijos politika būtų „pragaištinga“ Saksonijai-Anhaltui, kuris yra labai priklausomas nuo užsienyje gimusių darbininkų, ypač sveikatos apsaugos sektoriuje.
Kiti pareiškė susirūpinimą dėl to, kad AfD valdomas saugumo aparatas gali nutekinti jautrią informaciją Rusijai, kurią Maskva galėtų panaudoti Vokietijai destabilizuoti.
Kremlius „neslepia, kad AfD yra svarbiausias (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino instrumentas Vokietijai destabilizuoti“, – dienraščiui „Handelsblatt“ sakė Tiuringijos žemės vidaus reikalų ministras Georgas Maieris.
Stipri AfD pergalė taip pat didina spaudimą F. Merzui, kuris yra pažadėjęs atgaivinti stagnuojančią ekonomiką ir apriboti neteisėtą imigraciją, tačiau AfD ir nacionalinėse apklausose lenkia jo partiją.
Kaselio universiteto politologas Wolfgangas Schroederis teigė, kad po AfD pergalės Saksonijoje-Anhalte „Merzo kritikai pasisakys dar garsiau, o raginimų užtikrinti geresnę vadovybę taps neįmanoma ignoruoti“.
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