Apklausos žada AfD pergalę dar vienuose žemės rinkimuose, bet valdžios ji greičiausiai negaus

Balsavusiųjų apklausos rodo, kad ši partija nedidele persvara pirmauja buvusioje komunistinėje šalies dalyje esančioje pajūrio žemėje prie Baltijos jūros.
„Esame stipriausia jėga ir pasiekėme pagrindinę gyventojų dalį“, – pasirodžius pirmiesiems Meklenburgo-Pomeranijos žemės rinkimų rezultatams, sakė džiūgaujanti AfD lyderė Alice Weidel (Alis Veidel).
„Išstūmėme CDU iš liaudies partijos pozicijos“, – vėliau pridūrė ji, turėdama omenyje sunkumus išgyvenančio kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) centro dešiniųjų partiją, kurios palaikymas regione svyravo ties istoriškai žema 5 proc. riba.
Remiantis visuomeninių transliuotojų ARD ir ZDF paskelbtomis balsavusiųjų apklausomis, AfD surinko daugiau nei 37 proc. balsų, aplenkdama apie 35 proc. gavusią centro kairės Socialdemokratų partiją (SPD), kuriai vadovauja žemės premjerė Manuela Schwesig (Manuela Švėzig). Pastaroji tikėjosi paskutinę minutę susigrąžinti lyderystę po to, kai neseniai sumažino atotrūkį nuo prieš imigraciją nusiteikusios AfD.
Vis dėlto M. Schwesig greičiausiai liks savo pareigose, nes jos SPD trišalė koalicija su kitomis dviem kairiosiomis partijomis – žaliaisiais ir griežtosios kairės „Die Linke“ – panašu, užsitikrins daugumą.
Kitas nacionalinis AfD vadovas Tino Chrupalla (Tinas Chrupala) savo partijos sėkmę, pasiektą praėjus dviem savaitėms po triumfo Saksonijos-Anhalto žemėje, pavadino „sensacingu rezultatu“ ir pridūrė: „Akivaizdu, kad turime mandatą valdyti.“
AfD kandidatas į žemės premjerus, 56 metų buvęs radijo laidų vedėjas Leifas-Erikas Holmas, nedelsdamas pareiškė pretenduojantis į šį postą.
„Mes, žinoma, pakviesime visas partijas“, – sakė jis per AfD rinkimų nakties vakarėlį žemės sostinėje Šverine.
Tačiau L.-E. Holmas taip pat pripažino, kad „suformuoti vyriausybę būtų sudėtinga“, nes nė viena kita didžioji partija nenori sudaryti koalicijos su AfD.
„Permainų laikai“
Vietos AfD partijos narys Thomas Pfetzneris (Tomas Fecneris) vis tiek džiūgavo dėl rinkimų baigties.
„Sakyčiau, tai fantastiška“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
„Žinoma, būtume norėję šiek tiek daugiau. Tačiau tai fantastiškas rezultatas. Noriu pasakyti, kad mes daugiau nei padvigubinome savo balsų skaičių – viskas gerai“, – kalbėjo politikas.
"Tikrai turėtumėte bendradarbiauti su demokratine jėga, turinčia beveik 40 proc. balsų, ir, natūralu, turėtumėte su ta demokratine jėga kalbėtis“, – mano jis.
AfD politikai, funkcionieriai ir rėmėjai pergalę šventė su alaus bokalais viename Šverino, Meklenburgo-Pomeranijos žemės sostinės, bare.
Minia švilpė F. Merzui, kurio CDU, anot apklausų, surinko vos daugiau nei 5 proc. balsų ir tik per plauką patenka į žemės parlamentą.
Janas-Phillipas Tadsenas (Janas Filipas Tadsenas), AfD narys žemės parlamente, AFP sakė, kad F. Merzo suklupimai ir nesugebėjimas įgyvendinti žadėtų reformų, įskaitant griežtesnę imigracijos kontrolę, padėjo partijai sustiprinti pozicijas visoje Vokietijoje.
„Tikiu, kad šie rinkimų rezultatai yra permainų ženklas visoje Vokietijoje“, – J. P. Tadsenas sakė AFP iškart po to, kai pasidžiaugė naujausiais balsų skaičiavimo duomenimis.
„Meklenburge-Pomeranijoje pasiekėme tokį stiprumo lygį, kurio visuomenė nebemato prasmės ignoruoti“, – teigė jis.
Šverine gimęs L.-E. Holmas turi elektriko specialybę ir studijavo ekonomiką, o vėliau daugelį metų dirbo radijo laidų vedėju viešajame transliuotojuje NDR bei keliose privačiose stotyse.
Prie AfD jos kūrimosi etape prisijungęs L.-E. Holmas 2013 metais tapo žemės skyriaus pirmininku. 2016 metais jis buvo išrinktas į žemės parlamentą, o nuo 2017-ųjų yra nacionalinio parlamento narys.
Jei vadovautų AfD vyriausybei, L.-E. Holmas pažadėjo įsteigti žemės deportacijos centrą prieglobsčio prašytojams, kurių prašymai atmesti, ir uždrausti lyčiai jautrią kalbą viešajame administravime.
Skirtingai nei kai kuriose kitose Vokietijos žemėse, AfD skyriaus Meklenburge-Pomeranijoje vidaus žvalgybos tarnyba BfV nestebi kaip įtariamos dešiniojo ekstremizmo grupės.
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