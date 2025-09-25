„Apple“ ragina ES panaikinti Skaitmeninių rinkų aktą

JAV įmonė Europos Komisijai pareiškė, kad šios pateiktas įstatymo aiškinimas konkurencijos nepaskatino, o tik sukūrė naujus pažeidžiamumus.
Tarp daugybės kritikos punktų, kuriuos „Apple“ išdėstė 25 puslapių dokumente, yra ES reikalavimas, kad „Apple“ išplėstų programų diegimo į telefonus „iPhone“ galimybes. SRA reikalauja, kad greta savosios „App Store“ įmonė leistų naudoti ir alternatyvias programėlių platformas.
„Apple“: SRA atveria vartus kenkėjiškoms ir pornografinėms programoms
„Apple“ teigimu, dabartinės ES taisyklės sudaro sąlygas pavojingų programėlių diegimui į telefonus „iPhone“.
„Pirmą kartą „iPhone“ telefonuose galima rasti pornografijos programėles iš kitų platformų – programų, kurių niekada neįsileidome į „App Store“ dėl jų keliamo pavojaus, ypač vaikams“, – teigiama Kalifornijoje įsikūrusios įmonės spaudos pranešime.
Pranešime taip pat pažymima, kad ES teisės aktai atveria vartus kenkėjiškai programinei įrangai ir sukčiams.
Jame taip pat skundžiamasi dėl skirtingų taisyklių skirtingoms įmonėms ES. Pavyzdžiui, „Samsung“, skirtingai nei „Apple“, nebuvo klasifikuota kaip vadinamasis savų vartų sargas, nors Pietų Korėjos įmonė yra išmaniųjų telefonų rinkos lyderė Europoje.
Įmonė taip pat teigė, kad Europos Komisija savo poveikio priemones beveik išskirtinai nutaikė į „Apple“. Telefonų „iPhone“ gamintoja jau penkis kartus buvo Komisijos taikiniu, o tai, jos teigimu, yra daugiau nei visi kiti konkurentai kartu sudėjus.
ES neketina nusileisti
Reaguodama į „Apple“ reikalavimą, ES ketvirtadienį pareiškė „visiškai neketinanti“ atsisakyti savo istorinės reikšmės Skaitmeninių rinkų akto.
„Mūsų nestebina „Apple“ lobistinis dokumentas, kuriame prašoma panaikinti SRA. Kodėl nestebina? Nes „Apple“ tiesiog ginčijo kiekvieną SRA dalį nuo pat jo įsigaliojimo“, – sakė ES skaitmeninių reikalų atstovas Thomas Regnieris.
Naujausi komentarai