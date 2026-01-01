Ar ukrainiečiai vis dar pasitiki Zelenskiu?

Iš 59 proc. respondentų, kurie pasitiki V. Zelenskiu, 26 proc. nurodė, kad pasitiki juo visiškai. 33 proc. teigė, kad veikiau pasitiki.
Remiantis 2025 m. gruodį Socialinių ir rinkos tyrimų centro (SOCIS) atlikta apklausa, 30,6 proc. rinkimų teisę turinčių ukrainiečių pasirengę balsuoti už V. Zelenskį, jei artimoje ateityje vyktų prezidento rinkimai ir jis juose dalyvautų.
Antras yra buvęs Ukrainos pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas, už kurį savo balsą ketintų atiduoti 29,6 proc. respondentų.