 Ar ukrainiečiai vis dar pasitiki Zelenskiu?

2026-01-05 15:50
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasitiki 59 proc. ukrainiečių, o 35 proc. – nepasitiki, rodo Kyjivo Tarptautinio sociologijos instituto (KMIS) apklausa, atlikta 2025 m. lapkričio 26–gruodžio 29 dienomis.

Iš 59 proc. respondentų, kurie pasitiki V. Zelenskiu, 26 proc. nurodė, kad pasitiki juo visiškai. 33 proc. teigė, kad veikiau pasitiki.

Remiantis 2025 m. gruodį Socialinių ir rinkos tyrimų centro (SOCIS) atlikta apklausa, 30,6 proc. rinkimų teisę turinčių ukrainiečių pasirengę balsuoti už V. Zelenskį, jei artimoje ateityje vyktų prezidento rinkimai ir jis juose dalyvautų.

Antras yra buvęs Ukrainos pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas, už kurį savo balsą ketintų atiduoti 29,6 proc. respondentų.

