Artėjant pratyboms „Zapad 2025“ – perspėjimas

Pasak jo, atsižvelgiant į tai, kad Rusija yra agresorė, negalima numoti ranka manant, kad šios pratybos tėra paprasti kariniai manevrai. Tai – ir informacinės atakos, kurios žymiai padidės.
„Tai – problema. Kiek prisimenu, pirmoji jų aktyvaus etapo diena – rugsėjo 12-oji. Tądien bus beprotiška informacinio karo banga“, – įsitikinęs Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos vadas.
K. Budanovas pridūrė, kad informacinės atakos bus vykdomos iš skirtingų krypčių, tačiau didžioji jų dalis – apie 90 proc. pasklis iš Rusijos.
Jis pabrėžė, kad „Zapad 2025“ turi ir karinę, ir karinę-politinę reikšmę, nes per šias pratybas rengiami būsimų karo veiksmų scenarijai Vakarų kryptimi. K. Budanovas sakė, kad tai, visų pirma, yra signalas Europos valstybėms – ypač Baltijos valstybėms, kurios gali patirti ypač didelį informacinį spaudimą.
Lietuvos karinės žvalgybos teigimu, karinėse pratybose „Zapad 2025“ Dalyvaus 30 tūkst. karių iš Baltarusijos ir Rusijos.
Primename, kad 2021 metų rugsėjo mėnesį Rusija ir Baltarusija surengė bendras pratybas „Zapad 2021“. Jos tapo dingsimi pasirengti Maskvos ginkluotam konfliktui Ukrainoje. Pasibaigus pratyboms, dalis Rusijos kariuomenės liko Baltarusijos teritorijoje. Iš čia okupantai įsiveržė į Ukrainą 2022 metų vasario 24-ąją.
