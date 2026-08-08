 Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos

Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos

2026-08-08 09:37
BNS inf.

Ispanija penktadienį paskelbė, kad įves laikinus patikrinimus prie sienos keliautojams, atvykstantiems iš Italijos.

<span>Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos</span>
Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos / Alamy nuotr.

Taip Madridas reaguoja į panašias Romos priemones, kurias ši įvedė po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje Seutą.

Ispanijos vidaus reikalų ministerija išplatintame pranešime teigė, kad patikrinimai, įvedami „dėl nuolatinio neteisėtos migracijos spaudimo“, su kuriuo susiduria Italija, prasidės šeštadienio vidurnaktį ir truks iki rugsėjo 7 dienos.

Keliomis valandomis anksčiau Ispanija pagrasino Italijai atsakomosiomis priemonėmis, jei ši greitai neatšauks savo patikrinimų prie sienos, tačiau Roma šį raginimą atmetė.

Retas ginčas tarp Europos Sąjungos ir NATO sąjungininkių kilo po to, kai liepos 30–31 dienomis dešimtys tūkstančių žmonių per precedento neturintį antplūdį iš Maroko įsiveržė į Seutą.

Aukų pareikalavusio migrantų antplūdžio vaizdai papiktino ES nares, palaikančias griežtą poziciją neteisėtos imigracijos atžvilgiu, įskaitant Italiją, kuri vienam mėnesiui sustabdė bevizių kelionių Šengeno erdvėje susitarimą su Ispanija.

Ispanijos vyriausybė penktadienį pasmerkė šią priemonę kaip „neteisingą, prieštaraujančią ES interesams ir diskriminuojančią Ispanijos gyventojus“.

Užsienio reikalų ministras Jose Manuelis Albaresas (Chosė Manuelis Albaresas) tai pavadino „torpeda, paleista į Europos vienybės korpusą“.

„Raginame Italijos vyriausybę ištaisyti padėtį, nutraukti patikrinimus ir elgtis su ispanais kaip su kitais Europos piliečiais“, – nurodė vyriausybė.

J. M. Albaresas pagrasino, kad iki sekmadienio bus imtasi „proporcingų atsakomųjų priemonių“, jei Italija neįvykdys šio reikalavimo.

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