Atsakas Trumpui: ES toliau reguliuos technologijų milžinių veiklą

Taisyklės gina teises, įskaitant saviraiškos laisvę, socialiniame tinkle „X“ parašė ji ir pridūrė: „Aš ir toliau jas vykdysiu dėl mūsų vaikų, piliečių ir įmonių.“
Briuselis jau pareiškė turintis suverenią teisę reguliuoti technologijų milžinių, norinčių pasiekti 450 mln. ES vartotojų, veiklą bloke.
Du pagrindiniai teisės aktai – Skaitmeninių paslaugų aktas (SPA) ir Skaitmeninių rinkų aktas (SRA) – turi neleisti žalingam turiniui patekti į internetą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
Tačiau D. Trumpas, sukrėtęs pasaulio ekonomiką įvestais muitais JAV prekybos partneriams, pagrasino pridėti muitų tiems, kas neva taikosi į JAV technologijų įmones.
H. Virkkunen paskelbė nuorodą į laišką, skirtą JAV Kongresui, kuriame pakartojama, kad SPA ir SRA yra ES teisės aktai, neturintys „jokios ekstrateritorinės jurisdikcijos JAV ar kurioje nors kitoje ES valstybėje“.
Ji atmetė JAV Valstybės departamento ir tokių kritikų kaip „Meta“ įkūrėjas bei generalinis direktorius Markas Zuckerbergas teiginius, kad Bendrijos taikomos taisyklės technologijų milžinėms prilygsta cenzūrai, pabrėždama, kad SPA gina saviraiškos laisvę.
Jo tikslas buvo apsaugoti vartotojus, be kita ko, ir nuo sukčiavimo ar apgaulės, „taip pat ginti mūsų demokratijas ir (atgrasyti) tyčines manipuliavimo kampanijas, kuriomis siekiama pakenkti laisviems ir sąžiningiems rinkimams“.
H. Virkkunen taip pat pareiškė, kad prieštarauja Kongresui, pakvietusiam jos pirmtaką ankstesnės sudėties Europos Komisijoje Thierry Bretoną atvykti pas JAV įstatymų leidėjus.
Th. Bretonas praėjusią savaitę atmetė kvietimą.
