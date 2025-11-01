Atsistatydina Ukrainos energetikos ministrė

Apie atsistatydinimą iš energetikos ministrės pareigų ji paskelbė po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino ją ir dabartinį teisingumo ministrą žengti šį žingsnį dėl didelio masto korupcijos schemos šalies energetikos sektoriuje.
„Pateikiau atsistatydinimo pareiškimą“, – socialiniuose tinkluose nurodė S. Hrynčuk.
Ji pridūrė, kad nepažeidė jokių įstatymų.
Anksčiau trečiadienį buvo sustabdyti teisingumo ministro Hermano Haluščenkos, buvusio energetikos ministro, įgaliojimai, paaiškėjus, kad jis figūruoja tyrime dėl vieno iš pagrindinių V. Zelenskio sąjungininkų, kaltinamo organizavus 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos schemą energetikos sektoriuje.
