 Atsistatydina Ukrainos energetikos ministrė

Atsistatydina Ukrainos energetikos ministrė

2025-11-12 17:47
BNS inf.

Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk trečiadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą.

Atsistatydina Ukrainos energetikos ministrė
Atsistatydina Ukrainos energetikos ministrė / Scanpix nuotr.

Apie atsistatydinimą iš energetikos ministrės pareigų ji paskelbė po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino ją ir dabartinį teisingumo ministrą žengti šį žingsnį dėl didelio masto korupcijos schemos šalies energetikos sektoriuje.

„Pateikiau atsistatydinimo pareiškimą“, – socialiniuose tinkluose nurodė S. Hrynčuk.

Ji pridūrė, kad nepažeidė jokių įstatymų.

Anksčiau trečiadienį buvo sustabdyti teisingumo ministro Hermano Haluščenkos, buvusio energetikos ministro, įgaliojimai, paaiškėjus, kad jis figūruoja tyrime dėl vieno iš pagrindinių V. Zelenskio sąjungininkų, kaltinamo organizavus 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos schemą energetikos sektoriuje.

Šiame straipsnyje:
Ukraina
korupcijos skandalas
Vyriausybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Oi vej
Neatspesit kokios tautybės buvo hucpos vykdytojai ir į kokią šalį jie pabėgo! Oi vėj
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų